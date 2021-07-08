【變種病毒】林文健：抵澳洲確診漢未能排除在港染疫可能性　在港家人目前檢測結果呈陰性　

▲ 林文健（右）出席電台節目指，抵澳洲確診漢未能排除在港染疫可能性，在港家人目前檢測結果呈陰性。（電台節目直播截圖）

一名52歲港人抵達墨爾本後確診Delta新冠變種病毒，昨晚當局圍封其離港前居住位於大角咀的大廈。衞生署衞生防護中心總監林文健今（8日）表示，6月24日出發澳洲前進行的核酸檢測陰性，6月29日於墨爾本酒店隔離時核酸檢測陽性，指其感染源頭橫跨香港、新加坡、墨爾本三地，為審慎起見當局昨晚將其本港住所列為「受限區域」。

林文健在一個電台節目指出，該名52歲確診港人在港感染的可能性不能排除，現時要留待該患者與其他感染變種病毒基因排序結果出現才能確定，而其在港家人已被送往檢疫，目前檢測結果均呈陰性，暫不涉家人間傳染個案，但檢疫期還未完結故未能下定論。

他表示，無論社區出現變種病毒的隱形傳播鏈與否，港人都需要做好防疫措施，海外當局未必每名確診者進行基因排序，故海外確診者潛伏期間曾在本港逗留，都會採取嚴謹的防疫及追蹤措施。

早前確診的27歲男地勤個案，當局早前將男地勤及其同事的個案列為輸入性相關個案，林文健稱，傳染病學調查來說這種更改非新鮮事，感染源頭非香港便會列為輸入個案，以茲市民辨別。

針對市民如何應付Delta變種病毒，林文健指，新型變種病毒傳播力高，故市民要記緊「快接種、勤洗手、常帶口罩、減少社交接觸」的口訣，特別需要盡快接種疫苗達至群體免疫。他強調，科學數據上疫苗有效減低感染後患上嚴重併發症，當中復必泰有90%以上的保護力，只要有足夠的接種人數，即可達致群體屏障。

每個國家對審批要求不同，科興在全球已接種過億劑，本港專家已檢視相關數據，證實其有效性，即使其對於變種病毒保護效力有降低，但其建立的屏障仍然存在。他續指，確診患者死亡個案的平均年齡達80歲，護老院已接種的長者不足5%，指長者接種率須急起直追，長遠要增加資訊，以吸引長者接種，他強調即使現正化療的病患經醫生評估後亦可打針。

林文健說，上任衞生防護中心總監即面對全球大流行的疫情，他感到榮幸，可略盡綿力，他亦感謝市民的配合，指對抗疫情的經過是人生中值得回憶經歷，形容疫情對其的嚴重程度不亞於第三次的世界大戰，只是今次人類的對手是病毒。

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記者：陳麗娜