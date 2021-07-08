【IB放榜】母校拔萃男書院誕17名IB狀元　IB專家分享3大放榜攻略

▲ 筆者母校拔萃男書院今年出產17名IB狀元。（梁偉榮攝）

今年IB放榜大豐收，筆者母校拔萃男書院都出產了17名狀元，而我們HKExcel教育中心亦都有幾十名狀元曾在我們中心補習，雖然Covid和網課困難重重，但是今年香港的成績仍然非常出色，只是狀元數目都佔了全球11%，總共130名，比以往多出至少2至3倍！成績驕人。但是放榜當然有人歡喜有人愁，放榜後應該如何部署？筆者今回和你分享。

成績達標的：

無論是香港Non Jupas或英國UCAS放榜，之前收到條件取錄（conditional offer）的IB學生，只需要查閱大學發出的電郵內的IB分數要求，在對應自己的成績便可。不過值得一提的是，大學要求IB總分36分，同學不要只看總分，都要留意3科高等成績要求，例如有些要求為6，6，6分，同學有一科5分的話，就被視為失手！

成績不達標︰

如果學生發現自己成績不如理想，可以考慮幾個方案。首先我們之前建議同學不要只報讀一間大學，如果成績不理想，可以退而求其次選擇後備的大學。一線大學如香港大學，科技大學等，其實如果學生之前有報City或Poly U，可能收生分數會較低，同學便有其他選擇。如果學生沒有後備大學，就可能需要電郵其他大學或同一間大學但是收生要求較低的科目，直接敲門，例如同學本身報讀的是Global Business，可能要求是42分，但是同學最後考了39分，可以考慮BBA商業管理，一般來說收生要求較Global Business 低，當然這是其中一個方法，但是收生情況始終要看大學實際情況，不能保證。

Gap Year：

最後就是學生可以考慮Gap Year（空檔年），同學無需回校讀書，這一年可只是重新考IB或來年重新報讀較低成績要求的大學。當然學生採取Gap Year重考需要學校批准，因為不是所有IB學校都允許IB學生重考，所以同學需要自行查詢。

文章獲HKexcel IB Specialist授權轉載。

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