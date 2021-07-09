【美魔女】皮膚科美女醫生曝73歲母親凍齡秘訣　香蕉皮塗全身及飲洋蔥皮茶抗衰老

▲ 皮膚科美女醫生曝73歲母凍齡秘訣。

73歲依然可以皮膚光滑細緻！美國皮膚科美女醫生Dr. Mamina Turegano在社交網站分享73歲媽媽的護膚及凍齡秘訣。雖然媽媽並非完全沒有皺紋，但可見到她的皮膚非常光滑又細緻。原來，媽媽一直崇尚自然及養生，並有獨門的抗老秘方！

▲ 雖然媽媽並非完全沒有皺紋，但可見到她的皮膚非常光滑又細緻。

Dr. Mamina Turegano表示，媽媽擁有年輕的皮膚是基於她的生活方式，包括飲食、調整壓力和心態。

▲ 美國皮膚科美女醫生Dr. Mamina Turegano的媽媽已經73歲。

飲食上，除了吃素以外，她還喜歡充分利用香蕉皮及洋蔥皮。

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吃完香蕉肉後，她會用香蕉皮揸全臉及四肢。香蕉含多種營養，包括鉀、維他命A、C、E、維他命B群、鋅及氨基酸。香蕉皮對皮膚甚有益處，例如補濕、溫和去角質、抗氧化、對抗皺紋、均勻膚色

▲ 用香蕉皮揸全臉及四肢。

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她又會用香蕉沖茶。她建議使用有機香蕉，沖茶時先切走香蕉頂部，然後直接煲15至20分鐘，之後飲用。Dr. Mamina Turegano也同意香蕉除了含豐富營養外，香蕉茶一般可幫助睡眠，又可防止腹脹及對抑鬱人士有幫助。

她還會沖洋蔥皮茶。首先，將洋蔥皮在太陽下曬數小時，然後清洗乾淨洋蔥皮，再慢煮15至30分鐘，就可以飲用。Dr. Mamina Turegano指，洋蔥皮含槲皮素，可以抗炎（類風濕性關節炎）、增加免疫力、抗敏、抗癌（肺癌、結腸癌、胰腺癌）、控制血糖（糖尿病）、對抗心臟病、血壓、抗衰老。

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單單食療還是不夠，Dr. Mamina Turegano的媽媽還特別愛養生，例如足部搖擺機（The chi machine）以促進血液循環，緩解脊椎關節壓力等，閒時又會自行敲腳底、靠牆抬腿、抱樹、用木刷刷身體等等，是養生達人。

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同場加映：日本被稱譽為「奇蹟的70歲」美魔女保養臉部肌膚貼士：

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責任編輯：羅嘉欣