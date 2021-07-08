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【守法意識】楊潤雄斥責有人磨蝕年輕人道德界線　教育局下周辦分享會解說制訂訓輔方法

社會 13:32 2021/07/08

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教育局長楊潤雄今日（8日）去信各中小學。（資料圖片）

教育局局長楊潤雄今日（8日）去信全港中小學，談及本港過去數日發生數宗案件「為社會敲響了警號」，包括7.1港島孤狼式恐襲，直斥港大學生會評議會向疑兇「致敬」乃是非不分，另有大學及中學教職員涉爆炸案被捕，批評有人磨蝕年輕人的價值觀及道德界線。局方將於下周為全港中學舉辦分享會，解說制訂合適的學生支援策略及訓輔方法。

教育局長楊潤雄以「慎思守法 遠離罪行」為題發信，提及7.1恐襲事件後，竟有成年人帶同幼童到現場向疑犯獻花「悼念」，有違教養孩子應有之德，港大學生會評議會及部分學生代表向疑兇「感激」及「致敬」，是非不分，須以嚴辭痛斥。

他亦提到多人因涉及爆炸案被捕，包括大學、中學職員及中學生，楊批評有人涉嫌教唆學生從事恐怖活動，美名為「光城者」，實為招攬他人成為「犠牲者」，將年輕人推入犯法深淵，強調「必須對罪犯及荼毒年輕人的滋事者予以強烈譴責」，探取行動保護學生。

楊潤雄續指，有罪犯及別有用心者，正透過不同渠道影響和煽惑年輕人，「磨蝕他們的價值觀和道德界線」，令他們誤入歧途。他提醒教育工作者須發揮專業，成為學生的守護者、關顧和教導者，教曉學生知法守規的重要性，並時刻提高警覺，避免學生受任何「看似祟高的歪曲理念荼毒」，以身試法參與暴力及違法行為。

教育局將於下周三（14日）為全港中學舉辦一場名為「關顧學生、重回正軌」的分享會，解說有關制訂合適的學生支援策略及訓輔方法，目的是幫助學校籌劃預防性及發展性工作，呼籲各中學參加。

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記者：馮琪雅、曾卓鋒

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