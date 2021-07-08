【守護學生】楊潤雄斥責有人磨蝕年輕人道德界線　教育局下周三辦分享會解說制訂訓輔方法

▲ 教育局長楊潤雄今日（8日）去信各中小學。（資料圖片）

教育局長楊潤雄表示，教育局下周三（14日）將為全港中學舉辦分享會，解說制訂學生支援策略和訓輔方法，楊潤雄呼籲中學踴躍參加。

楊潤雄今日去信各小學，談及過去數日，香港發生孤狼式恐怖襲擊，惟事後卻有成年人帶同幼童到現場向疑犯獻花「悼念」，有違教養孩子應有之德；港大學生會評議會和部分學生向疑兇「感激」和「致敬」，是非不分，須以嚴辭痛斥。

楊潤雄亦提到，多人因涉及爆炸品案被捕，批評有罪犯和別有用心者，正透過不同渠道影響和煽惑年輕人，磨蝕他們的價值觀和道德界線，令他們誤入歧途；更有人招攬學生成為恐襲「犧牲者」，將年輕人推入犯法深淵。社會必須強烈譴責罪犯和荼毒年輕人的滋事者，保護學生。他強調，必須對罪犯及荼毒年輕人的滋事者了以強烈譴責，並採取行動保護學生。

楊潤雄續指，教育局將於下周三（14日）社全球中學舉辦一場名為「關顧學生、重回正軌」的分享會，解說有關制訂合適的學生支援策略及訓輔方法，目的是幫助學校籌劃預防性及發展性工作，呼籲各學校參加。

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記者：馮琪雅、曾卓鋒