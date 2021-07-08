【脫北女孩】最美脫北者近況曝光　27歲朴研美被質疑過度整容

▲ 最美脫北者朴研美被質疑過度整容。

曾被譽為「最美脫北者」的朴研美，2015年出版自傳《為了活下去：脫北女孩朴研美》一書而在國際間享負盛名，之後也成為了一名人權運動家，不時到世界各地發表演說。近日她再度引起大眾關注，原因卻非關她的言論演說，而是因為外貌形象大變。

▲ 朴研美有「最美脫北者」的稱號。（圖片來源：IG@yeonmi_park）

朴研美自脫北定居美國後，不時會在Facebook或Instagram上分享近況。有網民就留意到，朴研美的近照與以往外貌相差龐大，質疑她過度整形，還有人認為她在疫情嚴峻下，仍不時發布遊山玩水的相片，過著奢華生活，與過往形象反差極大。

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

現年27歲的朴研美，在13歲時與媽媽逃離北韓，輾轉到過中國邊境，2年後抵達南韓，曾差點被強暴、淪為人口販子的情婦，又公開表示過，若逃脫者被北韓政府捉拿，會被囚禁在集中營一生一世，又或被虐待致死。但為了生存，與其餓死，她選擇掙扎逃離尋找新機會。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

朴研美成功在2014年移居美國，同年她在世界青年領袖峰會發表演講，講述脫北經歷，引發世界關注，更在2015年出版自傳《為了活下去：脫北女孩朴研美》，引發全球關注北韓人權問題，並入選BBC「全球百大女性」之一，成為一名人權運動家。

朴研美移居美國後繼續學業，就讀哥倫比亞大學，並在2017年跟美國男子Ezekiel結婚，育有一子。最近因近照曝光，再度掀起網民熱話。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣