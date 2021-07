【星二代學校】陳柏宇晒女兒N班近滿分成績表　老師大讚Abi學英語會話進步獨立好學

▲ 陳柏宇晒女兒N班優異成績表,幾乎科科全部滿分,好叻女!

陳柏宇與太太符曉薇日前在網絡晒恩愛,2人結婚4周年,拍拖10周年,連同阿女一家三口齊齊慶祝。而早前2歲多女兒讀完N班,成績優異,幾乎全科滿分,老師評語更是有讚無彈,非常叻女。爸爸忍不住在IG展示阿女成績表,更直接開阿女所讀的幼兒園,分享很多校園生活照。

▲ 陳柏女兒Abi人生中第一張成績表。(IG圖片)

女兒N班優異成績表

陳柏宇(Jason)與模特兒符曉薇(Leanne)於2017年結婚,翌年誕下囡囡陳羿辰(Abigail,Abi),9月25日生日的Abi快3歲,即將在9月升讀幼稚園K1。女兒有專屬IG「abigail92518」,由爸爸陳柏宇主理。

日前陳柏宇在IG大晒女兒的成績表,可見就讀九龍塘英文幼稚園「浸信會奧基英文幼稚園暨幼兒園」。阿女成績表內細分了多個科目,包括英文、中文、數學、體育、藝術、科學,以及個人與群體學習,當中分為1至4的等級,1為最優秀,Abi幾乎全科滿分皆獲得第1等級。

▲ Abi讀浸信會奧基英文幼稚園暨幼兒園。(IG圖片)

除了理解基本數字此部分被扣了少少分,獲得第2等級,其他科目細分皆滿分,非常叻女!爸爸以女兒第一身寫道這是人生中第一張成績表。(I got my first ever report card!),陳柏宇未有留下其他感想,但見他豪不保留大晒女兒的成績表,網民都感受爸爸的喜悅感動。有網民笑問︰「想知道爸爸喺咪喊緊?」

老師大讚Abi獨立好學

不少網民留言大讚Abi「好叻女」,當中有網民一直follow Abi IG,發現「我覺得自從Abi返咗學後進步咗好多,尤其講野清晰咗」。根據成績表老師的評言,Abi主動好學,更被大讚英語會話進步。老師以英文寫下多達5行的評論,填滿了整個「Class Teacher's Comments」的框框,意思大致如下︰

陳羿辰Abigail是開心獨立的學生,她在班上的活動都展示很大興趣,當每次學習不同事時都展現好奇心好學。還有,她尤其在英語會話上有明顯的進步,現時可以充滿信心地用簡單英文片語與人溝通及自我介紹。此外,在參加各種活動時,Abigail能展示獨立及明白不同的規矩。我好開心見到她在今年有大進步。

▲ 陳柏宇與符曉薇剛剛慶祝結婚4周年。(IG圖片)

完成N班最後的上課日,陳柏宇與符曉薇早已跟女兒放暑假,一家人齊齊去沙灘大玩特玩。他們未有透露女兒在9月是否會升讀返浸信會奧基英文幼稚園,但有網民由Abi校園生活照中,見她好開心地笑,表示「相信她在校的生活一定好開心」,亦表示「學校嘅感覺好溫暖」,希望她升上該校K1。

浸信會奧基英文幼稚園暨幼兒園

浸信會奧基英文幼稚園暨幼兒園(Baptist Oasis English Kindergarten,下稱奧基),校舍位於九龍塘歌和老街55號2樓及3樓,地理位置較接近石硤尾,據幼稚園概覽,奧基於2012年創校,理念使命是為兒童提供優質的教育,鼓勵發揮創造性,培養自律及熱愛學習的品質。學習模式是引導兒童探索周圍的世界,從而建構對價值、技能及知識的理解。

學校開辦半日班,2020/21年度K1至K3半日班學費為$48,000,N班半日班學費則為$46,000,分10期繳交。N班收錄2至3歲級別兒童人數為38人。

