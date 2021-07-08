【糾正歪風】教聯會強烈譴責組織策劃恐怖主義活動　籲各方攜手引導學生建立正確價值觀

▲ 一名警員日前在銅鑼灣崇光百貨對開被人用刀襲擊，事後有人到現場「悼念」。

教聯會今日（8日）發聲明，強烈譴責組織策劃恐怖主義活動，並呼籲各方攜手引導學生建立正確價值觀。

聲明中提到，本港近日接連出現涉及策劃恐怖主義活動的事件，包括警員在執勤期間被「恐怖份子」持刀襲擊，另警方日前拘捕組織「光城者」多名成員，涉嫌組織策劃恐怖襲擊，當中包括6名中學生、大學及中學教職員。教聯會強烈譴責恐怖主義及暴力行為，涉事者罔顧法紀，危害他人安全，衝擊社會底線，香港作為法治社會，絕不能姑息任何暴力和違法行為。本會支持警方作深入調查，杜絕一切恐怖主義活動，保障市民安全。

聲明中亦提到，對於有學生涉及策動恐襲事件，教聯會對此表示震驚及痛心。近年違法暴力歪風在校園蔓延，對學生產生極壞的影響；呼籲學生切勿被不法份子利用，要與暴力劃清界線。教育局必須加強法治教育，支援學校做好相關工作。作為教育工作者，有責任引導學生杜絕極端思想，同時，本會呼籲社會各界攜手努力，培養青少年正確價值觀。

面對連串嚴重暴力事件，坊間出現各種美化恐怖份子的言論和行為，其中香港大學學生會評議會日前在會議開始前，向施襲警員的恐怖份子默哀。教聯會對此予以嚴厲譴責，並促請各方立即停止推動仇恨、美化暴力的言論及行為，以免學生被仇恨所驅動，走上歧途。

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責任編輯：曾卓鋒

