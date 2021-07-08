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【升中註冊】教科書加價2%至4%　有家長料升中開支逾7000元

社會 13:40 2021/07/08

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漢榮書局指，今年一整套教科書平均逾3千，加價2%至4%。（陳永康攝）

升中放榜結果早前公布，學生今日（8日）開始可到學校註冊，不少家長在帶小朋友註冊後隨即到書店購買教科書，有約8本書尚未買到手的情況下，已花費近4000元，預計升中開支約7000元。有家長認為政府應早些推出消費券，讓家長可用作購買教科書。

高小姐一家3口在到兒子即將升讀的皇仁書院註冊後，到書局購買教科書，她說，約8本書尚未買到，但已經用逾3600元買書，預計加上購買校服，要用5千多元，比小六時的教科書開支貴一倍有多。高小姐以WechatPay結帳，她指沒有打算使用消費券，

趕唔切啦，呢間學校啲書好多時都開學都唔齊，如果唔早啲買會賣晒。

陳太的兒子即將升讀伊利沙伯中學，她說預計約7000元準備購置升中所需物品， 教科書已經近4000元。她說，尚未申請電子消費券，覺得政府應早些推出，讓家長可用作購買教科書，

小朋友升中後係銜接階段，要早啲開始準備，預習定教科書。

陳太說，預計約7000元準備購置升中所需物品。（陳永康攝）

家長李太花費約3700元購買中一新書，她說本來預計教科書2000多元，現時還有7本教科書未購入，整體花費比預期稍貴。

家長李太花費約3700元購買中一新書。（陳永康攝）

漢榮書局負責人石漢基指今年一整套教科書平均逾3千，加價2%至4%。他指出，由於上年教科書價錢凍結，今年紙價價錢又上升，加上通漲因素，認為教科書加幅合理。

漢榮書局負責人石漢基。（陳永康攝）

他預計，家長通常都會收到書單後1星期左右開始買書，而今早買書人流與往年相約。

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記者：黃悅晴

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