【酒店下午茶】朗廷酒店推愛麗絲主題下午茶　享受最傳統英式High Tea風情

▲ 朗廷酒店由即日至7月31日推出「與愛麗絲共聚」下午茶。

為慶祝朗廷酒店成立156週年，香港朗廷酒店廷廊於即日起至7月31日聯同英國國際貿易部，一同呈獻華麗夢幻的「與愛麗絲共聚」下午茶，與朗廷酒店延續源遠悠長的英倫經典之餘，讓客人感受最傳統的英式文化。

「與愛麗絲共聚」下午茶的創作靈感來自路易斯·卡羅（Lewis Carroll）最經典的文學巨著《愛麗絲夢遊仙境》，小說亦是於倫敦朗廷酒店開業的同一年 — 1856年出版。

▲ 糖製小雛菊配有畫筆，讓客人自己動手將可食用「顏料」（紅桑子醬）塗上。

「與愛麗絲共聚」下午茶使用了多款英國優質食材，當中包括著名的英國The Botanist氈酒於The Botanist氈酒檸檬青檸餡餅。其他包括「Eat Me」粉紅馬卡龍；「Paint Me & Pick Me」的糖製小雛菊配有畫筆，讓客人自己動手將豔麗搶眼的可食用「顏料」（紅桑子醬）自由塗上放於朱古力花盆中的糖製小雛菊。

可配茶品或香檳

「Drink Me」則以Bruichladdich威士忌和雲尼拿蛋黃醬配合傳統英式太妃糖蛋糕。除了以上「愛麗絲」必備主題甜點，入口即溶經典乳脂鬆蛋糕更為下午茶體驗錦上添花。鹹點部分包括蘇格蘭煙三文魚配烚三文魚卷、無花果醬配鵝肝醬等。

▲ 甜品以Bruichladdich威士忌和雲尼拿蛋黃醬配合傳統英式太妃糖蛋糕。

下午茶可選配精選優質JING茶品或Taittinger香檳。下午茶定價每位港幣398元，兩位港幣688元；享受更極致昇華的下午茶體驗，飮品升級至Taittinger香檳為每位港幣588元，兩位港幣888元。客人亦可另選擇享受由 Artesian獲獎團隊特別以Brighton氈酒調製的「Great to be Gin」。

▲ 朗廷酒店的廷廊充滿英倫風格，典雅高貴，最適合享用悠閒英式下午茶。

「與愛麗絲共聚」下午茶

地點：九龍尖沙咀北京道8號香港朗廷酒店廷廊

供應時間：下午3時至5時30分（星期一至五）；下午2時15分至4 時15 分及下午4時30分至6時30分（周末及公眾假期）

供應日期：即日至7月31日

價錢：每位港幣398元，兩位港幣688元

記者：王嵐