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【新冠肺炎】本港今日新增3宗輸入個案　其中2人均帶有L452R變種病毒株

社會 14:21 2021/07/08

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衞生署衞生防護中心公布，本港今日新增3宗輸入個案。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情持續緩和，今（8日）為本港連續31日本地個案清零，亦是連續33日沒有源頭不明個案；衞生防護中心公布，今共調查3宗輸入個案，至今本港個案累計11,949宗，另有少於5宗初步確診。

新增個案分別由英國、俄羅斯及菲律賓抵港：

  • 第11947宗：45歲男機組人員，無病徵，7月6日乘坐RL9933航班從俄羅斯抵港，於機場驗出帶有L452R變種病毒株；他於2月及3月於俄羅斯已接種2劑「Sputnik V5」疫苗
  • 第11948宗：51歲男船員，無病徵，7月6日乘坐OZ721航班從菲律賓抵港，於機場驗出確診，但因其體內病毒量太少，未能作基因排序
  • 第11949宗：15歲男學生，7月7日發病，6月30日乘坐CX252航班從英國抵港，入住中環蘭桂坊酒店@九如坊，於第7日取的樣本驗出帶有L452R變種病毒株

【新冠疫苗】新加坡接種人數統計不包括科興疫苗接種者 何栢良：科興疫苗肯定有效及安全。詳情即看：【下一頁】

【疫苗接種】政府專家指儲存復必泰條件獲放寬 本地私家診所或可接種。詳情即看：【下一頁】

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：曾卓鋒、鄧凱文

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