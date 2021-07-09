50歲或以上已獲四價流感疫苗資助　醫生籲早日打流感針避免流感致命風險

香港每年10月起是冬季流感高峰期，到翌年四月則開始夏季流感高峰期。每年有不少長期病患者及長者因流感併發症而不幸喪生，因此衞生防護中心推出「長者疫苗資助計劃」，直接把長者包含在流感疫苗資助範圍內。多年來，疫苗優先接種群組及流感疫苗資助規模不斷擴大，現時50歲或以上人士亦己獲流感疫苗資助，接種三價或四價流感疫苗。由於現時被新冠肺炎陰霾籠罩，很多人會容易忽視流感。家庭醫生陳念德表示，流感和新冠肺炎同樣是源自上下呼吸道病毒感染，而由於長期病患者抵抗力低，他們一旦染上流感病毒，會容易誘發併發症，最嚴重甚至可致命。他呼籲包括高危一族在內的廣大市民接種三價或四價流感疫苗，降低感染風險，並強調流感疫苗已獲證實安全有效。

流感死亡人數比沙士更多 接種疫苗助舒緩醫療負擔

陳醫生提到，本身有糖尿病、膽固醇過高或其他慢性病的長期病患者，固然是流感高危一族，工作上須接觸不同人士的，如侍應、教師、紀律部隊和職業司機等職業，以至安老院舍長者，也是極大機會患流感的一群。他稱：「過去每年的流感死亡人數均超過300人，較當年沙士還要多，而流感最致命的是能輕易誘發肝、腎和心臟病，當中如果同一時間感染流感並誘發心臟病，死亡率更高達50%。」

適逢新冠肺炎肆虐，陳醫生鄭重建議市民儘快接種新冠肺炎和流感疫苗，以免同時感染兩種病毒增加死亡風險。並能盡社會責任，舒緩公營醫療人手短缺的情況。「新冠肺炎及流感同樣是源自上下呼吸道病毒感染，一旦同時感染併發症更多，嚴重者更要接受深切治療，甚至死亡。」他說：「以現時公營醫院的情況，新冠肺炎疫情未除，而如果同時流感爆發，醫院的急症室、普通病房、深切治療等設施只會又再迫爆，醫護人員亦要為病人同時做新冠病毒及流感病毒測試，最終就是加重醫院的工作壓力和行政負擔。所以我非常建議市民接種新冠肺炎和流感疫苗。」

有研究顯示，同時感染新冠病毒及流感病毒嘅死亡風險，比沒有感染人士高近6倍，60歲或以上長者的死亡風險更高於5成（註1）。

流感疫苗證安全有效

每當談及疫苗，總會有人擔心疫苗會否引起副作用。陳醫生形容流感疫苗已經面世了超過20年，包括美國在內的發達國家已經證實流感疫苗非常安全。他提到：「基本上只有極少數人是不適合接種流感疫苗，例如是對雞蛋嚴重過敏的人士。至於懷孕的婦女、剛剛生育的婦女和長者，都應該接種。我們十分歡迎政府的流感疫苗資助放寬至50歲或以上人士，理由是50歲的市民很多需要同時照顧家人和出外工作，是社會的中堅份子，他們的健康狀況絕對影響身邊家人和整體勞動力。」

為了鼓勵更多人接種流感疫苗，衞生防護中心的疫苗可預防疾病科學委員會（下稱「委員會」）自2018年起，把流感疫苗資助受惠年齡擴展至50歲或以上成人，當中合資格的更可免費接種（註2）。

新一代四價重組流感疫苗 首次獲納入建議名單

除了滅活及減活流感疫苗外，委員會在本年度更把四價重組流感疫苗（quadrivalent recombinant flu vaccine）列入接種建議的名單內（註3）。「這種疫苗技術並非從雞蛋中提煉，而是採用了全新的重組疫苗技術，所以即使本身對雞蛋敏感也不用怕。」陳醫生稱：「再者，這種疫苗的功效（efficacy）較傳統的四價流感疫苗高30%，適用於18歲或以上入士。」

香港的流感疫苗以滅活技術為主，一般分為三價和四價流感疫苗兩類，兩隻都在流感疫苗資助名單中。根據衞生防護中心的資料，三價流感疫苗可預防大部份流感個案，而四價流感疫苗則針對乙型流感，有額外的保護力。至於四價重組流感疫苗，它是相比一般雞蛋培植的四價流感疫苗採用了更先進的製造技術。

註1：https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.09.18.20189647v2.full.pdf

註2：https://www.chp.gov.hk/tc/features/18881.html

註3：https://www.chp.gov.hk/files/pdf/recommendations_on_siv_for_the_2021_april2021.pdf Accessed on 20May 2021

（資料由客戶提供）賽諾菲全力支持 and MAT-HK-2100687-1.0-07/2021