【過渡房屋】逾4000伙單位正動工興建　政府料明年第3季或之前可落成

▲ 元朗東頭「同心村」過渡性房屋項目料可提供1800個單位。

政府上月中指，已達成提供1.5萬個過渡性房屋單位的目標。運房局今（8日）向立法會提交文件匯報最新進展，至今已完成29個項目，為逾1,500個家庭提供1,305個單位；而有5個項目正動工興建，涉及4,100個單位，當中有11個單位由現有樓宇改建而成，其餘的則設於空置政府土地和私人土地上的新構築物。政府預計，正動工的項目可於明年第3季或之前落成。

5個正動工興建項目 營運機構/發展商 土地擁有人 項目名稱 項目地點 預計單位數目 預計落成時間 博愛醫院/恒基兆業 政府及私人土地 元朗江夏圍 元朗錦田江夏圍 1998 第一期 :

2022年第1季

第二期 :

2022年第3季 香港社會服務聯會 政府土地 深水埗欽州街 深水埗欽州街與通州街交界 205 2022年第1季 香港社區組織協會 政府土地 長沙灣英華街 長沙灣英華街 140 2022年第1季 香港社區組織協會 政府土地 域多利道宿舍 域多利道405-406號 11 2021年第3季 香港聖公會福利協會有限公司/新鴻基 私人土地 同心村 元朗東頭 1800 2022年第2季

運房局又指，已有29個項目已啟動，涉及逾9,100個單位。政府已就項目展開諮詢、採購或招標工作，當中約600個單位由現有樓宇改建而成，其餘的則設於空置政府土地和私人土地上使用「組裝合成」建築方法興建的新構築物。

至於在今年4月開展的酒店改裝而成的過渡性房屋項目，運房局指，在首批資助申請中共有2個項目獲批，涉及約240個房間，總資助金額約為3,000萬元。專責小組正同時協助多個非政府機構和酒店或賓館探討不同項目，當中有些已進入最後商議階段。

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記者：陳子謙