【過渡房屋】逾4000伙單位正動工興建 政府料明年第3季或之前可落成
社會 14:28 2021/07/08
政府上月中指，已達成提供1.5萬個過渡性房屋單位的目標。運房局今（8日）向立法會提交文件匯報最新進展，至今已完成29個項目，為逾1,500個家庭提供1,305個單位；而有5個項目正動工興建，涉及4,100個單位，當中有11個單位由現有樓宇改建而成，其餘的則設於空置政府土地和私人土地上的新構築物。政府預計，正動工的項目可於明年第3季或之前落成。
|5個正動工興建項目
|營運機構/發展商
|土地擁有人
|項目名稱
|項目地點
|預計單位數目
|預計落成時間
|博愛醫院/恒基兆業
|政府及私人土地
|元朗江夏圍
|元朗錦田江夏圍
|1998
|第一期 :
2022年第1季
第二期 :
2022年第3季
|香港社會服務聯會
|政府土地
|深水埗欽州街
|深水埗欽州街與通州街交界
|205
|2022年第1季
|香港社區組織協會
|政府土地
|長沙灣英華街
|長沙灣英華街
|140
|2022年第1季
|香港社區組織協會
|政府土地
|域多利道宿舍
|域多利道405-406號
|11
|2021年第3季
|香港聖公會福利協會有限公司/新鴻基
|私人土地
|同心村
|元朗東頭
|1800
|2022年第2季
運房局又指，已有29個項目已啟動，涉及逾9,100個單位。政府已就項目展開諮詢、採購或招標工作，當中約600個單位由現有樓宇改建而成，其餘的則設於空置政府土地和私人土地上使用「組裝合成」建築方法興建的新構築物。
至於在今年4月開展的酒店改裝而成的過渡性房屋項目，運房局指，在首批資助申請中共有2個項目獲批，涉及約240個房間，總資助金額約為3,000萬元。專責小組正同時協助多個非政府機構和酒店或賓館探討不同項目，當中有些已進入最後商議階段。
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記者：陳子謙