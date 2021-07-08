【槍殺姨舅】女保鑣向精神科醫生自稱「似張國榮」　案發前有聲音說「射射可以立刻同阿媽團聚」

▲ 精神科醫生黃以謙今於高等法院作供。（林育慧攝）

47歲女保鑣涉於鰂魚涌公園傾談槍殺兩名姨舅，另造成兩名姨舅受傷，女保鑣否認謀殺等共4罪，案件今（8日）於高等法院續審。辯方傳召精神科醫生作供指，被告一向「同人相處怪怪哋」，自言與已故影星張國榮相似。被告自母親去世後極度傷心，認為醫院醫生醫療不當致母親死亡，又自責將母親送往老人院，稱案發當日聽到聲音說「射！射！可以立刻同阿媽團聚」。

被告詹心桀（47歲），原名魏朝霞，被控兩項謀殺及兩項有意圖而射擊罪，被告承認於精神受影響下誤殺兩名死者，不獲控方接納。

控方舉證完畢，被告不出庭作供，辯方傳召精神科醫生黃以謙作供，黃供稱於今年5月21日與被告會面3小時後撰寫有關報告。

根據報告內容，被告表示十分疼愛母親，母親於內地從事化工工作，她願意留在內地，令其他弟妹可以來港。被告指母親於70年代文革後患精神病，母親感到無助及焦慮，曾萌自殺念頭。

被告指於19歲時在天津因精神問題而入院治療，惟經治療後被告仍覺「同人相處怪怪哋」、「相處唔嚟」、「同人講唔埋」及「唔想同人講嘢」，因此封閉自己。

報告續指被告於93年來港定居，當時她感到難以適應香港生活，認為自己不受歡迎及被歧視，感到其他人在背後批評她。被告又認為姨舅看不起她及母親，不被視為家人。

及至90年代中，被告稱曾到大埔那打素醫院接受精神治療7至8個月，並須服食藥物，但她未能提供詳細資料，黃亦供稱曾向醫院查詢但不果。被告又稱曾萌自殺念頭，但想及母親需要她而未有付諸實行，只作出𠝹傷手臂行為而已，但黃供稱未能察覺被告有任何疤痕。

被告又向黃透露是同性戀者，單身及獨居，任職保鑣，並曾受槍械訓練，因需保密而未有透露詳情。

被告指母親患精神分裂症，於2010年患認知障礙，並被安排入住老人院。黃供稱若父母患精神分裂症，子女亦可能成高危一族。被告又指母親入住醫院時，被告反對主診醫生安排母親出院之決定，並指醫生曾對她咆哮，她認為醫生以「專業手段」殺害母親，母親最終於2015年1月去世。

報告指被告於母親去世後經常夢見母親，自責將母親送往老人院，3年來極度傷心，十分思念母親，希望為母親取回公道。被告又向黃提及與各姨舅關係，綜合指他們不視被告及母親為家人，被告只比較相信二舅前駒。

被告自母親去世後感到內疚，經常萌自殺念頭，曾擬燒炭自殺，最終未有實行，惟曾致電有關防止自殺機構100次。黃指種種情與患重度抑鬱症症狀吻合。

被告曾自言「似影星張國榮」，人前要「齊齊整整」，內心卻是抑鬱。2018年4月被告感到亢奮及躁動不安。至案發前一個月，被告感到「有舊大石壓住我」。

案發前一天被告承認曾吸食冰毒，但並非濫用藥物，平日會與同事於1至2個月吸食1至2次。被告向醫生稱就外婆分配遺產事宜，認為「應該媽媽響度嗰時就俾佢」。

案發當日被告稱聽到姨舅於公園說，「點知你阿媽幾時死」及「你阿媽唔死都死咗，你阻住個世界都無用」，被告認為姨舅「講嘢好涼薄」，她感到「矛盾去到極點」，「心口大石會爆炸」，之後聽到有聲音說「射！射！可以立刻同阿媽團聚」，及後發生的事情已無法記起。聆訊下午續。

控罪指，被告於2018年6月26日及27日，在香港謀殺二姨詹少芬（80歲）及四舅父詹鎮基（62歲），並於6月26日在太古城道鰂魚涌公園，意圖使二舅父詹前駒（74歲）及三姨詹小慧（65歲）的身體受嚴重傷害而向他們射擊。

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記者：林育慧