受濕疹困擾10年　YouTuber 停用類固醇後大爆發　經中醫濕疹治療後令肌膚重見光滑不再復發

很多人覺得，蚊叮蟲咬令皮膚紅腫發癢已很難受，但對濕疹患者來說，皮膚持續出現紅疹、水腫、乾燥脫皮及痕癢灼痛等症狀卻是平常事。患上濕疹逾10年的Hidee於4年前轉以中醫治療濕疹，經過被她形容為「半年地獄式治療」後，不但從此告別濕疹，本身的寒濕體質亦大有改善，實行治標又治本。

「就讀中學以來，每逢轉季，又或是進食蝦蟹、牛肉後，例必會出紅疹，伴以痕癢不止，雖然對日常生活並無太大影響，但朋友看到總會問我是否過敏，故亦有一定困擾。」現已投身職場的Hidee憶述，自小已受濕疹問題困擾，周而復始，直至2017年，有同事提到患上嚴重濕疹多年的朋友，自接受中醫濕疹治療後有很大改善，建議她不妨一試。

▲ 女YouTuber經9個月的中醫治療，配合戒食寒涼食物，成功擊退濕疹，更拍片分享成功心得。

戰勝濕疹困擾 來回地獄又折返

抱著好奇心態，Hidee遂前往德善堂中醫，向相熟同事推介的註冊中醫師潘子剛尋求濕疹治療。她以自身經歷分享，治療期間主要採用中藥診治，如初期就醫階段須將「毒素」逼出導致濕疹大爆發，嚴重時更要以紗布覆蓋患處，避免痕癢難耐抓破皮膚，引發細菌感染，故熬過為期9個月的療程絕不輕鬆。「不過，距離完成濕疹治療至今逾3年，我沒有再因濕疹求醫；配合潘醫師的指示戒除寒涼飲品及食物後，手腳冰冷等問題也不再出現，身體較以前健康。」她認為中醫診治尤其適合長期受濕疹困擾的患者，但當然要對地獄式治療有心理準備。

根據上述個案，潘醫師坦言，中醫治療長短及身體反應，視乎濕疹成因、個人體質，以及曾否服用類固醇等因素而定，不能一概而論。因患者自中學已出現症狀，屬慢性濕疹，個人體質亦偏向寒濕，用中藥治療其濕疹務必從調整體質做起，方能有效改善病況，故有需要接受較長療程，引發的身體反應亦會較大。

▲ 濕疹反覆復發令不少患者苦不堪言，潘醫師指中醫治療濕疹能同時改善體質，達致治標又治本。

戒除類固醇 中醫內服外用

「不少病情較嚴重的濕疹長期患者，應用類固醇治療多年，在中醫治療期間，更要同時循序漸進地戒除類固醇，如果一開始就完全停藥，很大機會引致較其他患者更強烈的反應，如出現水腫等。」潘醫師指出，除以中藥結合針灸、刺絡及拔罐等療法，助患者紓緩濕疹症狀及治療反應外，為方便上班一族，他與團隊亦研制了外用藥膏，以及藥丸等，方便攜帶隨時內服外用，即時紓解不適，毋須煲藥或飲用中藥。

▲ 潘醫與德善堂團隊研發外用藥膏，以及藥丸，方便上班一族隨時內服外用。

脾虛易有濕疹 濕熱寒濕各有療法

至於濕疹的成因方面，潘醫師強調，從中醫角度，主要分內因及外因兩大類，內因即源於先天體質，多由遺傳而來，如父母皆患有濕疹，下一代誘發濕疹的機會亦會大增；外因主要由飲食失調、休息不足及壓力過大引致脾虛，也可能與周遭環境有關，經常接觸如塵蟎、清潔用品等致敏原所致。

「濕疹常見是脾虛所致，患者易疲累、大便稀爛、肥胖、胃口差，在治療此類濕疹時宜為腸胃多做工夫，提升袪濕能力。」潘醫師又稱，濕疹亦與體質有很大關係，當中有濕熱及寒濕之分，針對濕熱應採用清熱利濕的療法；而寒濕患者多為氣血不足，伴隨手腳冰冷，故必須因人施治，按照每位患者的體質及病因，制定獨特的治療方案，針藥並施，確保可對症下藥，而非只是紓解濕疹症狀，治標而未能治本。

他續說，近年多見20多歲的濕疹患者具寒濕體質，相信與飲食習慣及作息規律失調有關。以Hidee為例，除了正確用藥外，日常也要戒除涼寒食物和飲品，如啤酒、雪糕及涼茶等，方能改善體質，從而藥到病除。「寒濕人士亦不宜跟風進食太多蔬果，以免寒上加寒，容易令腸胃不適及手腳持續冰冷。」

▲ 潘醫師直言，中醫治療濕疹，首要因應患者體質而制訂不同療法，確保能對症下藥。

延醫或會惡化 避免抓傷惹感染

濕疹屬持續復發的慢性病症，與症狀相近但發病期較短的風疹及麻疹大不相同，重視調理體質的中醫治療往往較為合用，長遠亦有助患者毋須再透過藥物抑制症狀。潘醫師表示，濕疹一般不會自行痊癒，若未有妥善處理及診治，可能會不斷惡化，由皮膚出疹、紅腫及痕癢，演變為淋巴發炎，或是類似燒傷症狀的紅皮症，故不可掉以輕心。

「此外，濕疹雖無傳染性，但若患者手部有細菌而抓傷患處，很可能引致細菌感染，嚴重會引發細菌入血，如金黃葡萄球菌，導致患上敗血症。」他建議濕疹患者若發現濕疹患處痕癢難當，在夜間宜敷上紗布，避免睡覺時一時不察抓傷皮膚；另在夏季亦可穿著較透薄的長袖衣服，防止用手接觸患處，令患處不適。

最後潘醫師指患有濕疹的男女比例相若，若是遺傳所致，有的在一歲或以前便已發病。而兒童及成人的治療方式相近，只是前者在用藥方面較成人溫和，每次服用的劑量亦較少，並會盡量減少苦味，使他們不會抗拒飲用中藥。

針對不同體質的濕疹患者，潘醫師亦提供了兩帖中藥處方，可供平日飲用，濕疹患者可根據本身體質，各自揀選合適的藥方。

▲ 1. 此藥方適合脾虛濕重體質，大便較溏及易倦的濕疹患者。

材料：白朮15g、扁豆15g、 蓮子15 g、 太子參20g、 白茯苓15g、 淮山15g

製法：將全部材料洗淨， 放入鍋中，5碗煎存一碗，煲50分鐘。

▲ 2. 此藥方適合偏濕熱體質，大便較粘濕疹患者。

材料：綠豆15g、粟米鬚15g、土茯苓15g、燈芯花10個

製法：將全部材料洗淨， 放入鍋中，4碗煎存一碗，煲40分鐘。

了解更多：https://bit.ly/3qUWDwy

Info: 德善堂中醫