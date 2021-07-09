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【冷靜求救】母親抱半歲兒疑中暑倒地昏迷　2歲女醒目舉動救媽媽一命

親子 13:12 2021/07/09

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印度一名媽媽疑因中暑倒地昏迷，幸好2歲女冷靜尋找職員幫忙，救媽媽一命。

遇到意外時要冷靜求救，印度一名媽媽與子女外出時，疑因中暑感不適，於火車站倒地昏迷。其2歲女兒目睹媽媽昏迷不醒，冷靜尋找職員幫忙，令媽媽及時得到治療，救回一命。

據外媒《印度時報》報導，事件發生在本月3日，印度莫拉達巴德一名媽媽，手抱半歲兒子、拖着2歲女兒外出，走到火車站時，疑因中暑不適倒地昏迷。女兒目睹媽媽倒地，起初感到害怕，但迅速決定尋找車站人員幫忙。

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醒目女童救媽媽一命

女童只得2歲，未能清楚表達自己的需求，但於車站當值的職員見她焦急的模樣，知道有意外發生，便跟隨她走回母親身邊。

女童突然走進來，樣子非常擔心，並試圖表達她看到的狀況。後來她帶我們走到另一月台去救她媽媽。

從影片可見，數名車站人員及警員走上樓梯後，見到婦人躺在地上昏迷不醒，立即安排救護車將她送院，又用水澆在她頭上，助她降溫。在等待救援期間，半歲兒子在母親身旁爬來爬去，女兒則靜靜地坐在一旁。婦人送院後仍處於半昏迷狀態，暫未能釐清身份。

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責任編輯：王明芳

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