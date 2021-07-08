【滋擾法官】法官陳廣池稱遭電話滋擾　呼籲法律工作者予以譴責

▲ 區域法院法官陳廣池指其官方電話近期受到「低端滋擾」。（經濟日報資料圖片）

區域法院法官陳廣池今（8日）於法院處理1宗金鐘暴動案件時表示，其官方電話近期受到「低端滋擾」，有人不停傳真文件到他的電話，法官嚴厲譴責有關行為，並指「人在做，天在看」，更呼籲大律師公會等法律工作者，應該旗幟鮮明地站出來譴責有關行為。正處理的暴動案涉3名被告於前年9.29金鐘參與暴動，法官押後本案至11月1日再訊，待梁天琦等人暴動一案於終審法院有上訴結果。

區域法院法官陳廣池，同時是國安法指定法官，今於區域法院處理的案件涉3名被告，分別為莫震宇（34歲；無業）、楊樂謙（21歲；學生）及李其浚（23歲；電腦技術員），他們早前否認於2019年9月29日於金鐘夏愨道一帶連同其他人參與暴動。

▲ 陳廣池。

法官卻突然表示，其官方電話近期不停受到「低端滋擾」，有人不停傳真文件到他的電話，他亦得悉有其他法官及司法機構職員同樣受到滋擾，影響工作，法官嚴厲譴責有關行為。

法官強調滋擾與本案被告無關，但想藉此機會告誡不法人士，並謂「人在做，天在看」，希望司法機構致力找出不法人士。法官提醒，不法人士或已觸犯滋擾法官、藐視法庭、妨礙司法公正等法律。

法官呼籲大律師公會、資深大律師等法律工作者，應該旗幟鮮明地站出來譴責有關行為，甚至大專教師、任何有理智的市民，亦應站出來反對，並希望所有人可以秉持司法制度的重要性。

本案涉3人於政府總部外及夏愨道一帶參與暴動，3人早前否認暴動罪，案件已審結。惟法官今指，由於梁天琦等人暴動一案上訴至終審法院，本案與該案的一些法律觀點相關，故待該案於10月5日審理後有結果較公平，並押後本案至11月1日再訊。

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記者：林欣樂