【立即參加】昂坪360 x TOPick大嶼山親子攝影比賽│得獎作品會印制成廣告

暑假就快到，最啱就係一家一齊出動！大嶼山嘅美景數之不盡，除咗有壯麗嘅山徑，仲有好多特色景點。依家參加「大嶼山親子攝影比賽」，捕捉大自然美麗時刻，即有機會嬴走水晶纜車門票 + 作品刊登成廣告 + 參加國家地理雜誌得獎攝影師千紅嘅親子攝影工作坊！



豐富獎品 ：

印制成廣告、國家地理雜誌得獎攝影師千紅親子攝影工作坊名額、來回纜車車票

作品內容：

1 張由親子形式完成, 相片需配合以下要求：

- 大嶼山為背景

- 切合「讓每滴汗流得更有價值」的主題

- 小朋友拍攝父母的相片/父母拍攝小朋友的相片/家庭相片皆可

比賽詳情：

參賽對象：所有小一至小六學生及家長

遞交資料：1張相片(參賽作品為 JPEG 格式及容量不少於 5MB。)

遞交方式：網上表格

費用：全免

活動期間：2021年7月16日-8月28日

招募截止：2021年8月28日晚上23時59分59秒

活動截止：2021年9月5日晚上23時59分59秒 (以系統收件時間為準)

公佈得獎：2021年9月10日

得獎名單：於昂坪360及TOPick新聞 Facebook專頁公佈，並由專人聯絡得獎事宜

評審準則：請參閱下表

獎項與獎品：請參閱下表