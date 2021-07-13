【立即參加】昂坪360 x TOPick大嶼山親子攝影比賽│得獎作品會印制成廣告
暑假就快到，最啱就係一家一齊出動！大嶼山嘅美景數之不盡，除咗有壯麗嘅山徑，仲有好多特色景點。依家參加「大嶼山親子攝影比賽」，捕捉大自然美麗時刻，即有機會嬴走水晶纜車門票 + 作品刊登成廣告 + 參加國家地理雜誌得獎攝影師千紅嘅親子攝影工作坊！
豐富獎品：
- 印制成廣告、國家地理雜誌得獎攝影師千紅親子攝影工作坊名額、來回纜車車票
作品內容：
1 張由親子形式完成, 相片需配合以下要求：
- 大嶼山為背景
- 切合「讓每滴汗流得更有價值」的主題
- 小朋友拍攝父母的相片/父母拍攝小朋友的相片/家庭相片皆可
比賽詳情：
參賽對象：所有小一至小六學生及家長
遞交資料：1張相片(參賽作品為 JPEG 格式及容量不少於 5MB。)
遞交方式：網上表格
費用：全免
活動期間：2021年7月16日-8月28日
招募截止：2021年8月28日晚上23時59分59秒
活動截止：2021年9月5日晚上23時59分59秒 (以系統收件時間為準)
公佈得獎：2021年9月10日
得獎名單：於昂坪360及TOPick新聞 Facebook專頁公佈，並由專人聯絡得獎事宜
評審準則：請參閱下表
獎項與獎品：請參閱下表
|獎項
|名額
|獎品
|【參加即獎】
|人人有獎
|- DIY萬花筒一個
- 由昂坪360及香港經濟日報《TOPick新聞》簽發之電子證書乙張。
|【冠、亞、季軍】
|3位 (由評審選出)
|冠軍(1名): 作品刊登成廣告及國家地理雜誌得獎攝影師千紅親子攝影工作坊名額2個、來回纜車車票(水晶車廂) 4套
亞軍(1名): 作品刊登成廣告及國家地理雜誌得獎攝影師千紅親子攝影工作坊名額2個、來回纜車車票(水晶車廂) 2套
季軍(1名): 作品刊登成廣告及國家地理雜誌得獎攝影師千紅親子攝影工作坊名額2個、來回纜車車票(標準車廂) 2套
|【最具人氣獎】
|3位
(活動期間文章獲最高點擊次數的首3名參加者，獲選標準是參照網站Google統計數據計算)
做法請參閱以下教學圖
|澳洲Millton兒童護脊書包(價值$798)
|
【最積極參與學校獎】
|5間
|- 昂坪360及香港經濟日報《TOPick新聞》簽發之實體證書乙張
- 昂坪360活動教室$1,000現金券乙張
網頁版分享教學：(例子)
按FB分享按鈕，並分享到自己FB上 (注意：不是按讚好)
手機版分享教學：(例子)
步驟1：按參加者比賽文章(文末)分享按鈕
步驟2：按FB分享按鈕，並分享到自己FB上
評審
- 主辦機構: 昂坪360有限公司代表
- 合作媒體: TOPick新聞 代表
- 國家地理雜誌得獎攝影師千紅
評審準則
- 切合主題及構圖
- 創意
- 攝影技巧
如對比賽有任何疑問，請致電 36660611陳小姐聯絡或電郵至 cc@np360.com.hk 查詢。
條款及細則：
- 昂坪360有限公司為是次比賽的主辦單位。
- 是次活動日期由即日起至2021年8月28日 （香港時間中午12時00分結束）。逾期遞交相片恕不受理。得獎名單將於2021年9月10日或之後於昂坪360及TOPick Facebook專頁公佈。
- 參加者參加此活動即表示同意及接受是次活動之條款及細則約束。
- 得獎者需於得獎結果公佈後7天內聯絡TOPick安排禮物發放，逾期即作棄權論，不設補領。
- 得獎準則：昂坪360有限公司、TOPick及國家地理雜誌得獎攝影師千紅將挑選出3位參加者獲贈獎品。
- 小童門票適用於3至11歲之小童。
- 所有獎品均由昂坪360有限公司決定，所有獎品不得轉讓，亦不可兌換成現金或其他貨品，並受有關條款及細則約束。
- 昂坪360有限公司、其市場推廣合作夥伴或任何相關人士對比賽之獎品，並不承擔任何責任（包括但不限於其質素、售後及維修服務或在任何方面造成之損失或破損）。
- 昂坪360有限公司全權決定參加者於比賽中的評審及得獎決定，所有結果將以昂坪360有限公司的電腦紀錄為準，參加者對是次比賽及評審決定不得異議。
- 參賽作品的版權屬昂坪360有限公司擁有。主辦機構擁有使用或修訂參賽或得獎作品之一切權利，並在任何媒體作刊載、宣傳 或展覽之用，參賽者皆不得異議。
- 所有參賽作品必須屬原創作品，如發現參賽作品屬剽竊/盜用/挪用別人之創作或任何作品，昂坪360有限公司將取消有關的參賽資格，一概與主辦機構無關。
- 參賽作品內容不能涉及不合法、淫褻、不雅、誹謗、恐嚇、色情、騷擾、致他人有憎恨或不安、 冒犯種族或民族、歧視、鼓吹被視為犯罪的行為、引致民事或刑事責任、違反任何法例、規則或不正當的資料，並必須確保不存在色情、暴力、不良意識或商業和宗教宣傳成份，亦不會構成誹謗、不雅、 冒犯、種族誤會或歧視等。昂坪360有限公司有權拒絕或取消任何參加者參賽而不會預先通知參賽者。
- 主辦機構在收到參賽作品後，將不會作個別通知。
- 參賽者所提供之個人資料只供昂坪360 x TOPick大嶼山親子攝影比賽作行政用途。
- 負責是次比賽之昂坪360有限公司員工及家屬不得參與，以示公允。
- 如有任何爭議，昂坪360有限公司及香港經濟日報集團TOPick保留最終決定權 （包括但不限於隨時暫停、更改或終止比賽、其條款及細則及得獎結果，而毋須另行通知）。
- 參賽者提交表格，即表示完全同意以上之參賽細則及條款。
- 【最具人氣獎】獲選標準是根本網站Google統計數據計算, 在比賽期內在TOPick網站，選3位(參加者)文章獲最高點擊收看次數。