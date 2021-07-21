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【Band 1中學】曾誕文憑試7科5**狀元　英華女學校多年培育傑出女性

中小學 15:02 2021/07/21

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位於中西區的傳統名校英華女學校學術表現出眾，多達9成學生獲本地大學取錄。

創校於1900年的英華女學校，屬香港歷史最悠久的女校之一。學校位於名校林立的中西區，去年高達9成學生透過聯招獲得本地大學取錄。而該校在2013年文憑試，出產一位取得7科5**的女狀元，過去亦曾誕出兩位會考9A狀元。

過去兩年9成學生獲本地大學取錄

根據校網的資料顯示，英華女學校在過去兩年的文憑試成績優異，每科考獲5級的學生人數遠超全港平均數，有9成的學生獲得本地大學取錄，當中以香港大學、中文大學和科技大學為數較多。

英華女學校為基督教資助中學，校風純樸，每年吸引不少學生報讀。學校重視學生修養，自行收生的準則為學業成績（50%）、面試表現（30%）、（課外活動表現10%）、操行（10%）。位於羅便臣道的新校舍在2019年3月正式啟用，設有電子教學設施，以及能容納過千名師生集會的禮堂、200座位的劇院等，豐富學生的校園生活。

新校舍劇院能容納200人。（中學概覽圖片）

7成教師擁有10年年資

在師資方面，根據中學概覽資料顯示，全校教師總數目為74人，100%擁有學士學位，更超過一半老師擁有碩士、博士或以上學歷。另外近7成教師有10年或以上的教學經驗。

學校多年來人才輩出，著名校友包括已故教育家何中中博士、香港第一位女牧師李清詞、前香港單車運動員馬詠茹、堪輿學家麥玲玲、導演張婉婷、歌手雨僑等。

同場加映：從小教3名子女學會珍惜　校董媽媽蔡加敏sales上身應對女兒青春期

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責任編輯：王明芳

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