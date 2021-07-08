【打針獎賞】私隱專員關注假抽獎及騙案頻生　指個人資料值錢勿隨意外泄

▲ 鍾麗玲稱假抽獎及偽冒活動頻生。（資料圖片）

近期商界相繼推出疫苗抽獎活動，盼推動市民打針。私隱專員鍾麗玲今（8日）發表評論，指活動多數涉及收集參加者個人資料，她留意到不法之徒，或利用市民對抽獎活動的關注，乘機渾水摸魚，發放虛假或偽冒抽獎信息，誘騙市民提交個人資料。

鍾麗玲稱，留意到海外已有相關騙案發生。美國加州公共衞生署6月初發出新聞稿，指收到市民舉報，有騙徒藉着當地舉辦的疫苗獎金活動，冒充當地官員，並透過電話、電郵、短訊或社交平台的即時通訊犯案。

而在香港，近月亦出現多宗不同類型詐騙個案，例如以偽冒手法訛稱衞生署、執法人員及銀行等不同機構；尤其是政府現正推行消費券計劃，市民反應踴躍，有騙徒或會藉機收集市民個人資料。

最近就有報道指騙徒趁電子消費券發放在即，假冒八達通職員致電市民，意圖騙取其個人資料以盜取電子消費券；另有不法之徒冒充銀行職員，透過即時通訊軟件，向受害人聲稱可預先登記領取電子消費券，要求受害人提供身份證、住址證明及銀行戶口資料等。

她強調市民需要留意，個人資料其實非常值錢。在現今大數據時代，資料猶如21世紀的石油。故此參加任何抽獎活動時，若需要提供個人資料，便要提高警覺，留意主辦方公布有關活動的資訊，包括收集個人資料聲明，以清楚了解正確的活動登記網址或方法、所需提供的個人資料及其用途和保留期限等，並要慎防偽冒網頁。

此外，不論是否參與抽獎活動或登記消費券計劃，市民若收到不明來歷或可疑的來電、短訊或電郵時要提高警覺，切勿隨便提供自己的個人資料，包括身份證號碼及銀行戶口號碼等，亦不要隨意開啟電郵或短訊內的連結或附件。市民如有需要他人協助參加抽獎活動或登記消費券計劃，只應找可信賴的人士，例如家人或親友協助。

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責任編輯：吳卓峰