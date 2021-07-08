【情緒管理】家長負面情緒爆發影響孩子　幼兒教育專家教正向情緒管理技巧

▲ 父母的負面情緒可能會影響孩子性格的發展。（iStock圖片）

筆者曾經撰文分享過家長與孩子相處的藝術，內文提到和諧的親子關係，可由日常正面的說話做起。但孩子總會有不同原因而變得不受控，家長的情緒亦難時刻保持克制，輕則耐性盡失，重則大發雷霆。

雖說人總有情緒，父母與孩子相處有不耐煩、生氣的負面情緒，皆屬正常，但在小孩面前豪不掩飾地發洩負面的情緒、發脾氣，別以為只一時之氣，沒甚麼大不了，這其實對小朋友的影響可不少。孩子或會不自覺地學習父母這種表達情緒的方式，而父母的負面情緒亦可能會影響孩子性格的發展，令孩子變得自我認同感低、害怕被罵而不敢嘗試，又或只是口服心不服，長遠影響親子關係。

那麼家長該如何處理負面情緒的來襲？當孩子達不到要求時，家長不妨亦反思一下是甚麼原因。是否平日的教養方法出了問題？指示不清？要求太高？還是孩子當下有其他想法，我們未有機會讓他們表達，以致他們做出一些不是我們希望、預期的結果？我們是不是可以聽聽他們怎麼想？問問他們這樣做的原因？

平日與孩子相處，是否可以不事事由上而下發命令？能否多放下身段，與孩子共同商討做法？這自然會減少彼此的矛盾與衝突。當孩子真的犯錯了，家長亦不必急於講道理，在安全的情況下就讓孩子學習承擔後果。孩子通過自身的體驗，較能深刻了解、明白父母對他們有要求的原因，自然不會再犯。至於年齡大一點的孩子，家長可多教導他們「易位」思考，易地而處去感受自己的行為會如何影響他人。

如果真的控制不住向小朋友發脾氣，家長如何「補救」？家長應真誠地向孩子表達自己發脾氣的原因，表達你對孩子的感受，繼而告訴孩子父母期待的是些甚麼、現在解決問題的方法。控制情緒其實是人生一個重要的課題，我們與孩子皆需要終身學習。

全文刊於《經濟日報》專欄「博士童行」，原題為「正向情緒管理」。

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