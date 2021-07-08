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【明星運動會】志偉領軍為壓軸賽事打氣　李思雅感謝崔錦棠賽前特訓

娛樂 15:45 2021/07/08

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曾志偉槳易玲等高層親到場打氣。

TVB《明星運動會》昨（7日）於將軍澳運動場圓滿舉行，全台超過200位藝員連日別參與拳擊、籃球、射箭、羽毛球、排球、乒乓球、游泳、足球及田徑9項體育項目比賽，所有賽事合共產生120面獎牌。

昨日高層曾志偉、、曾勵珍、樂易玲等亦親臨現場，支持眾運動員及主持《明星運動會》開幕儀式。最後一天的田徑比賽中，「優益Ｃ藍隊」、「怡寶綠隊」及「星火太陽能紅隊」各派出田徑好手參賽，氣氛熱烈。除了跳高、跳遠、標槍、鉛球及鐵餅等田賽外，大會邀得香港田徑總會的專業代表擔任裁判。

綠隊潘梓鋒及李思雅短跑實力超班，二人以100米初賽最快成績儕身決賽，被譽為「TVB男、女飛人」，其起步爆發力及速度兼備，讓一眾對手嘖嘖稱奇。

思雅受訪時，特別感謝「教練」崔錦棠賽前悉心的訓練及指導，令她於比賽中發揮最佳水準。紅隊隊長譚俊彥亦親自落場，參與男子400米項目，爆發力和耐力同樣不俗。

譚俊彥落場跑400米。

除了個人項目外，男、女子田徑接力賽亦是另一焦點，各隊派出跑手精英出賽，藍隊成員劉頌鵬、孔德賢、鄭衍峰及吳卓衡出戰男子4X100米接力，成員多半是田徑校隊成員，體能及實力均成為對手的威脅。

(左起)鄔嘉駿、李思雅、崔錦棠、謝文欣、吳卓衡。

劉頌鵬為贏得比賽，專程換上讀書時期的「戰鞋」，可惜跑鞋於比賽期間破爛，承兒時未知能否奪冠。

女子接力方面，綠隊派出同為運動健將的李思雅及何慈茵出戰，二人擅長短跑，爆發力十足，同隊還有程皓及葉蒨文，強勢陣容為對手帶來不少壓力。
 

撰文 : TOPick柴犬出動

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