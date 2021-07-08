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【刀傷警員】港大學生會評議會悼行兇者　港大、保安局譴責美化恐怖主義

政治 15:50 2021/07/08

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港大及保安局強烈譴責，港大學生會評議會美化暴力。（資料圖片）

港大學生會評議會在第3次緊急會議前，為七一襲擊警員後自殘身亡的疑兇默哀，並通過動議，感激其犠牲。香港大學、保安局均強烈譴責美化暴力。

保安局發言人批評，將兇徒令人齒冷的兇殘行為，形容為「犧牲」並作出哀悼，是顛倒是非，試圖蒙蔽市民，言行只會激發更多仇恨，為社會帶來嚴重錯誤信息，令更多人仿效，嚴重危害公共安全。

發言人更稱，令人痛心及憤怒的是，有關言行是，正在接受高等教育的大學生，認為是辜負了他們的父母、社會和大學的栽培和期望，直言應該感到羞恥，又強調任何人宣揚恐怖主義或煽動實施恐怖活動，可能觸犯港區國安法，又呼籲公眾要認清事實的本質，不要直接或間接助長恐怖暴力，必須與暴力行為「割席」，更不要令本土恐怖主義得以滋生。

另外，港大發言人則強烈譴責，有學生以評議會名義美化暴力襲擊，以犧牲形容襲警後自戕，反對宣揚及合理化暴力的言論和行為。

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記者：陳宛彤

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