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【一國兩制】唐英年籲港保持自身優勢　為大灣區及國家發展作貢獻

政治 15:55 2021/07/08

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唐英年參觀慶祝中國共產黨成立100周年大型主題展覽。

全國政協常協、香港友好協進會會長唐英年表示，香港要保持自身優勢，繼續維持「國家所需、香港所長」，抓緊眼前機遇，保持相關領域的競爭力，例如在金融、貿易、專業服務及文化等方面發揮作用，對香港、粵港澳大灣區，乃至整個國家的發展，作出積極貢獻。

友好協進會和香港江蘇社團總會今組團參觀「百年偉業」展覽。

身兼友協和香港江蘇社團總會會長的唐英年，昨「組團」參觀「百年偉業──慶祝中國共產黨成立100周年大型主題展覽」。主題展由中聯辦和特區政府主辦，由7月3日至9日在香港會展中心舉行，唐英年表示，認為，展覽有助港人深入了解，建黨以來所經歷的艱巨歷程及建國的挑戰，「是一堂重要的歷史課」。他又提到，早前上京時，常聽到一首歌，「聽到我都會唱。」即《沒有共產黨，就沒有新中國》，唐英年指，在共產黨領導下，中國能獲得今日的成績，是有目共睹的。他相信，為來100年，共產黨依然會帶領中國走向「富強」。

對於國家主席習近平在7月1日提到，要貫徹落實中央對香港特別行政區的全面管治權，唐英年表示，自去年6月，港區國安法正式實施及今年落實完善選舉制度，有利貫徹落實「愛國者治港」的基本原則，有助中央落實對香港的全面管治權，而各種舉措均體現「一國兩制」的優勢和中央政府對香港的關懷。

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責任編輯：林曉君

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