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【殺出個黃昏】新人鍾雪瑩坦言拍攝經驗少壓力大　佩服84歲四哥謝賢捱得零怨言

娛樂 16:04 2021/07/08

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《殺出個黃昏》

四哥謝賢主演的《殺出個黃昏》將於下周四（7月15日）上映，影片在今日（7月8日）收到獲邀參加紐約亞洲電影節的好消息，將於8月與美國觀眾見面，為下週上映再打下一支強心針。

電影一大賣點除了相隔60年再合作的謝賢及馮寶寶外，謝賢與26歲新人鍾雪瑩的一段「非親非故」變成「爺孫」關係亦是令人動容的重頭戲。

二人關係緊隨今日發佈之8分鐘製作特輯曝光，鍾雪瑩於片段中大歎：「我（在片場）係一個隨時俾人鬧嘅狀態之中！」

她更笑言：「由於我冇乜經驗，再加上有少少白痴，有時我會諗我係咪適合做一個演員呢？好彩有四哥呢個前輩陪我行呢條路！」

問到四哥可有記得自己新入行時的面貌，他說：「我以前好大膽好百厭，舊時細個會去海旁啲漁艇度偷魚，我會去拆咗人哋啲魚，成十幾條，之後仲俾漁民發現，嚇到我呀，哈哈！開心不特止，我仲要送好多魚俾人食，自己都食唔晒。」

四哥被問到仍然享受拍戲與否，四哥笑說自己天生吃演員這口飯：「我都未做過其他野，淨係拍戲，養大成家人，大約拍過500幾部戲。」

雪瑩則表示自己參與《殺出個黃昏》後成熟不少，更相當佩服四哥捱得零怨言：「佢係一個84歲嘅男主角，雖然經歷超過288小時嘅密集式拍攝，但係喺佢口中，我一句怨言都從來冇聽過，反而喺佢身上面，我更加明白咩係苦中作樂，遊戲人生。同四哥拍戲嘅呢條時間，已經成為我人生其中一段美好嘅回憶。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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