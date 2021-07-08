  • 32°C
香港時間 : 2021708日 (週四) 16:55
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 刑偵日記 烹飪教煮 聲夢傳奇 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【子涉弒父】涉6刀刺父後棄屍兼提取父親20萬元　經紀否認謀殺受審

社會 16:16 2021/07/08

分享：

熱門 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 刑偵日記 烹飪教煮 聲夢傳奇 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

涉6刀刺父後棄屍兼提取父親20萬元，經紀於高等法院否認謀殺受審。(資料圖片)

28歲保險經紀涉在2018年弒父，並涉將屍體由屯門寶田邨運送至薄扶林瀑布灣公園棄屍，涉案經紀否認1項謀殺罪，案件今（8日）於高等法院開審。控方開案陳詞指，被告弒父後，從父親的户口分別提取及轉帳了共20.3萬元。被告一度離港到台灣，但最終回港時被捕。控方指法醫證實死者頸部被刺6刀致命。

被告黎謹友（28歲），被控於2018年12月4日，在屯門寶田邨一單位謀殺其父親黎金福 。

控方開案陳詞指，死者黎金福（65歲）居於屯門寶田邨，閉路電視片段顯示，他於2018年12月4日早上外出到過快餐店，他曾數次離家和回家，被告亦曾到訪單位，死者於早上11時15分返回住所後再沒有離開。當天被告的滙豐銀行戶口被提取數萬元。

控方指翌日被告再到訪死者所住單位，以應用程式GoGoVan 召輕型貨車到死者住所的大廈，運送兩個膠箱到胞妹居住的華富邨樓下，及後到瀑布灣公園棄屍，事後被告多次進出死者的單位。

同年12月6日早上，有人於華富邨對出海面發現浮屍，以紅白藍膠袋包裹著，其後證實身分為死者，警方並打撈到與案有關的行李箱。

被告於同日中午離港前往台灣，警方遂致電被告，通知其父親已離世。被告隨即承認殺害父親，並指會回港自首。

被告在警誡下表示，他剛剛結婚，有1名兩個月大的兒子，承認曾到父親的住所借錢，但意外以刀插向他數次，他又指該刀是作自殺用。被告又向警員透露，當天到父親住所為他按摩時借錢，及後被父親推撞和咒罵，被告遂用刀插向父親數次。

控方指，法醫證實死者頸部被刺6刀致命，在其體內發現安眠藥及酒精，控方認為死者被殺時已沒有反抗。

控方亦呈遞被告的WhatsApp記錄，指他犯案後曾聯絡兩名友人。控方指案發後被告多次從死者的銀行户口提款及轉帳，涉款共20.3萬元。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳卓欣

相關文章

【槍殺姨舅】涉槍殺姨舅47歲女保鑣否認謀殺開審　被告警誡下曾稱「之前有啲仇口所以開槍打佢哋」
15:29 2021/06/30
【槍殺姨舅】涉槍殺姨舅47歲女保鑣否認謀殺開審　被告警誡下曾稱「之前有啲仇口所以開槍打佢哋」
【煽惑犯罪】2男女疑網上煽動他人襲警　涉煽惑他人犯謀殺罪及縱火罪等被捕
17:43 2021/07/04
【煽惑犯罪】2男女疑網上煽動他人襲警　涉煽惑他人犯謀殺罪及縱火罪等被捕
【倫常慘案】西營盤男子軍刀弒父後墮樓亡　78歲老父身中多刀倒臥大廳送院不治
12:44 2020/08/17
【倫常慘案】西營盤男子軍刀弒父後墮樓亡　78歲老父身中多刀倒臥大廳送院不治

你可能感興趣

【槍殺姨舅】涉槍殺姨舅47歲女保鑣否認謀殺開審　被告警誡下曾稱「之前有啲仇口所以開槍打佢哋」
15:29 2021/06/30
【槍殺姨舅】涉槍殺姨舅47歲女保鑣否認謀殺開審　被告警誡下曾稱「之前有啲仇口所以開槍打佢哋」
【煽惑犯罪】2男女疑網上煽動他人襲警　涉煽惑他人犯謀殺罪及縱火罪等被捕
17:43 2021/07/04
【煽惑犯罪】2男女疑網上煽動他人襲警　涉煽惑他人犯謀殺罪及縱火罪等被捕
【倫常慘案】西營盤男子軍刀弒父後墮樓亡　78歲老父身中多刀倒臥大廳送院不治
12:44 2020/08/17
【倫常慘案】西營盤男子軍刀弒父後墮樓亡　78歲老父身中多刀倒臥大廳送院不治
公園 寶田邨 安眠藥 結婚 華富邨 電視 保險經紀 法醫 按摩 謀殺

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶