【子涉弒父】涉6刀刺父後棄屍兼提取父親20萬元　經紀否認謀殺受審

▲ 涉6刀刺父後棄屍兼提取父親20萬元，經紀於高等法院否認謀殺受審。(資料圖片)

28歲保險經紀涉在2018年弒父，並涉將屍體由屯門寶田邨運送至薄扶林瀑布灣公園棄屍，涉案經紀否認1項謀殺罪，案件今（8日）於高等法院開審。控方開案陳詞指，被告弒父後，從父親的户口分別提取及轉帳了共20.3萬元。被告一度離港到台灣，但最終回港時被捕。控方指法醫證實死者頸部被刺6刀致命。

被告黎謹友（28歲），被控於2018年12月4日，在屯門寶田邨一單位謀殺其父親黎金福 。

控方開案陳詞指，死者黎金福（65歲）居於屯門寶田邨，閉路電視片段顯示，他於2018年12月4日早上外出到過快餐店，他曾數次離家和回家，被告亦曾到訪單位，死者於早上11時15分返回住所後再沒有離開。當天被告的滙豐銀行戶口被提取數萬元。

控方指翌日被告再到訪死者所住單位，以應用程式GoGoVan 召輕型貨車到死者住所的大廈，運送兩個膠箱到胞妹居住的華富邨樓下，及後到瀑布灣公園棄屍，事後被告多次進出死者的單位。

同年12月6日早上，有人於華富邨對出海面發現浮屍，以紅白藍膠袋包裹著，其後證實身分為死者，警方並打撈到與案有關的行李箱。

被告於同日中午離港前往台灣，警方遂致電被告，通知其父親已離世。被告隨即承認殺害父親，並指會回港自首。

被告在警誡下表示，他剛剛結婚，有1名兩個月大的兒子，承認曾到父親的住所借錢，但意外以刀插向他數次，他又指該刀是作自殺用。被告又向警員透露，當天到父親住所為他按摩時借錢，及後被父親推撞和咒罵，被告遂用刀插向父親數次。

控方指，法醫證實死者頸部被刺6刀致命，在其體內發現安眠藥及酒精，控方認為死者被殺時已沒有反抗。

控方亦呈遞被告的WhatsApp記錄，指他犯案後曾聯絡兩名友人。控方指案發後被告多次從死者的銀行户口提款及轉帳，涉款共20.3萬元。

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記者：陳卓欣