  • 32°C
香港時間 : 2021708日 (週四) 16:55
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 刑偵日記 烹飪教煮 聲夢傳奇 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港區國安法】遭凍結壹傳媒股份　黎智英入稟要求行使公司投票權

社會 16:20 2021/07/08

分享：

熱門 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 刑偵日記 烹飪教煮 聲夢傳奇 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

遭凍結壹傳媒股份，黎智英入稟要求行使公司投票權。（資料圖片）

保安局局長於今年5月14日，根據《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法第43條實施細則》，凍結黎智英持有的壹傳媒有限公司的股份，以及其擁有的3間公司於本地銀行帳戶內的財產。正被還押的黎智英日前透過律師入稟高等法院，要求法庭頒令黎可行使公司股份投票權；聆訊排期於7月22日於高等法院進行。

申請人黎智英，答辯人保局局長。申請人要求法庭聲明，根據《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法第四十三條實施細則》第3章附表3中，有關「處理」所涉指定財產，不應包括直接或間接行使壹傳媒（00282）股份之投票權，並要求法庭頒令准許或授權申請人直接或間接行使公司股票投票權。

案件排期於7月22日於高等法院處理，由法官陳健強審理。

據悉，黎智英現時持有71.26%壹傳媒股份，料涉及金額最少3億元。

根據《實施細則》附表3第1條，「罪行相關財產」包括任何干犯或企圖干犯、參與或協助干犯危害國家安全罪行的人的財產。

警務處國家安全處於2020年12月11日起訴黎智英「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，並於2021年4月16日加控黎智英兩項罪名，包括「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」及「串謀作出並意圖妨礙司法公正的作為」。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：林育慧

相關文章

【律政司上訴】黎智英涉刑恐報章記者脫罪　律政司提上訴10月底開審
14:43 2021/06/04
【律政司上訴】黎智英涉刑恐報章記者脫罪　律政司提上訴10月底開審
【12港人案】涉串謀黎智英等助李宇軒潛逃　律師助理將轉介高院處理
16:41 2021/06/07
【12港人案】涉串謀黎智英等助李宇軒潛逃　律師助理將轉介高院處理
【港區國安法】黎智英涉勾結外國勢力案　將轉介高院審理
15:43 2021/06/15
【港區國安法】黎智英涉勾結外國勢力案　將轉介高院審理

你可能感興趣

【律政司上訴】黎智英涉刑恐報章記者脫罪　律政司提上訴10月底開審
14:43 2021/06/04
【律政司上訴】黎智英涉刑恐報章記者脫罪　律政司提上訴10月底開審
【12港人案】涉串謀黎智英等助李宇軒潛逃　律師助理將轉介高院處理
16:41 2021/06/07
【12港人案】涉串謀黎智英等助李宇軒潛逃　律師助理將轉介高院處理
【港區國安法】黎智英涉勾結外國勢力案　將轉介高院審理
15:43 2021/06/15
【港區國安法】黎智英涉勾結外國勢力案　將轉介高院審理
律師 港區國安法 國安法 罪行 股票 黎智英 壹傳媒（00282） 壹傳媒 保安局 警務處

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶