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【矚目新盤】柏傲莊III兩座大廈牆身底座混凝土強度測試未達標　新世界主動拆卸屋宇署正調查

社會 16:25 2021/07/08

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柏傲莊III第1座及第8座的牆身底座混凝土，強度測試未達標，需拆卸重建。（資料圖片）

由新世界發展及港鐵合作發展的大圍站上蓋「柏傲莊III」，新世界宣布第1座及第8座的牆身底座混凝土，於強度測試未達標，已主動向港鐵及屋宇署通報，並決定主動拆卸重建，預計入伙日期延遲約9個月。屋宇署稱，柏傲莊III其餘5幢已經完成上蓋主體結構工程的住宅大廈，也要進行額外測試並提交報告；另外署方已展開調查，了解事件有否違反《建築物條例》。

即睇最新工地情況：

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屋宇署發言人稱，部分鋼筋混凝土結構構件所用的混凝土強度，低於屋宇署批准圖則的指明等級強度，表示高度關注，並已對事件展開調查。屋宇署知悉新世界擬拆卸2幢大廈受影響樓層的決定，會與有關認可人士及註冊結構工程師跟進拆卸及補救工程細節，確保工程及建築物安全並符合法規要求。

柏傲莊III第8座示範單位：

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新世界則重申，今次事件僅涉及「柏傲莊III」第1座及第8座，「柏傲莊I及II」的建築質量及安全，符合法例及法定要求。新世界又稱，早前已完成檢測「柏傲莊I及II」的建築結構，結果顯示兩期共5座樓宇、即第2、3、5、6及7座的結構安全合乎相關法例及法定標準，檢測報告已交政府審閱。公司近日已委託獨立第三方覆檢，至今全部達標。

同場加映，新技術減治療前列腺癌創傷，即睇：

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責任編輯：吳卓峰

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