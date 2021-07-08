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【MIRROR成員】網民求陳卓賢為癌症女友打氣　Ian即回送祝福：幫你加油

娛樂 17:11 2021/07/08

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陳卓賢為粉絲打氣。

「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」近日成人氣專頁，除不少男士談女伴迷戀MIRROR的苦水外，日前亦有一名男生在專頁開post，因其患癌女友很喜歡Ian，希望網民集氣推post，令Ian為女友打氣，結果Ian火速回應，向其癌病粉絲作鼓勵。

今日在「「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」，有網民留言稱其女友是一名癌症病人，正在醫院進行化療，因女友喜歡Ian，故希望大家可以幫手推post，看有否機會令Ian知道，可向其女友作打氣。

    點擊圖片放大
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此post刊出後，不少網民即助力推post，結果不出幾小時，Ian即在其IG 限時動態作轉發，並留下鼓勵說話。

Ian寫道：「希望你早日康復,知道過程一定好艱苦辛，只好幫你加油！」

Ian對其Hellosss（Ian粉絲）一向十分關注，早前Ian生日，一眾Hellosss便為他課金慶生，於九龍塘、佐敦、尖沙嘴、太子、旺角、觀塘、九龍城及荃灣的巴士站落燈箱廣告，因此Ian對支持者亦十分照顧，今次獲知粉絲患病，自然義不容辭作打氣。

同場加映：陳卓賢訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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