【東京奧運】港隊獎金加碼個人賽金牌增至500萬元　林鄭月娥：46人參賽創有史以來最好成績

▲ 政府今日（8日）下午在禮賓府舉行東京奧運港隊代表團授旗儀式。（港協暨奧委會提供）

政府今日（8日）下午在禮賓府舉行東京奧運港隊代表團授旗儀式。行政長官林鄭月娥表示，新冠疫情令不少賽事取消，可喜是東奧延期一年仍可舉行，目前有46名本港運動員取得38個項目參賽資格、涵蓋14個體育項目，是有史以來最好的成績，為本港體育發展寫下光輝的一面。

她指，政府一直為本港體育投入可觀資源，例如今年投放7億元資助體院，而廣大市民的支持亦有關鍵作用，特區政府決定今年特事特辦，購入奧運轉播權，免費交給5間電視廣播機構播放，很高興運動員和市民對此表示歡迎。

她又透露，「精英運動員嘉許計劃」將大幅提升奧運獎牌金額，其中個人金牌獎金由以往的300萬元增加至500萬元，銀牌和銅牌獎金分別增加至250萬元和125萬元；隊際項目金牌獎金增至1,000萬元。

此外，港隊東奧開幕禮持旗手名單亦同日出爐，男子花劍代表張家朗及羽毛球混雙代表謝影雪將任開幕禮持旗手，將於本月23日在東京新國立競技場上帶領港隊出場。

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記者：陳子謙