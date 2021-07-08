【好學不倦】從VTC讀到碩士11年擁3學位　80後工程師：只要搵到興趣就會做得好

▲ Kyle無間斷進修11年，擁3個學士及碩士學位。

「社會變得太快，人要不斷學習」。80後工程師葉宏莒（Kyle），擁電機工程學士、碩士以及法律學士學位。快將40歲的他，現於城大攻讀法律碩士，來年將畢業。在11年來無間斷進修，他指自己從不厭倦，反而愈讀愈有興趣，望涉獵更多範疇。

兼讀學位辛苦但有得着

回想中七畢業時，Kyle因A-level成績一般，入讀VTC電機工程高級文憑。他形容自己性格好動，「唔鍾意返office工對住四面牆」，故選擇工程學科，成為藍領人士。他指，VTC課程屬職業導向，就讀期間接觸到與電機、電腦及工程安全相關的知識，提供就業基礎。Kyle畢業後順利找到工作，於中華電力公司擔任見習技術員。

擁有「工程師夢」的Kyle，望增值自己獲取晉升機會，故擔任技術員一年後，以兼讀形式報讀理大電機工程學士課程，從此開展11年無間斷進修之路。他形容求學過程「非常辛苦但有得着」，試過連續一個月每朝7時起床上班，放工後「咬個麵包」便到大學上課，直至晚上10時才回家休息。

那時候工作大假都用來考試，旅行對我來說是很奢侈的事。

擔任技術員期間，Kyle主要負責維修電網，經歷日曬雨淋、捱夜工作，在惡劣天氣下亦要開工，令他猶為深刻。當年颱風山竹及天鴿襲港時，他獲派到偏遠地區的鄉村進行復電工作，認為辛苦但有意義，「村民話見到我哋仲開心過中六合彩」，令他甚有滿足感。

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11年擁3學位

半工讀完成學士學位後，Kyle在理大繼續攻讀電機工程碩士，並成功考獲工程師牌，現職中華電力一級工程師，負責發展智能電網。目標達成，但學習旅程延續，他發現自己愈讀愈有信心，萌生報讀其他課程的想法。

我相信終生學習，讀書對我嚟講冇壓力，好享受學多樣嘢。

就業期間，Kyle經常接觸到工程合約，對法律產生興趣，繼而在香港大學專業進修學院修讀法律學位課程，再於城大攻讀法律碩士。他指法律與電機工程屬不同範疇的科目，看似不相關，但同樣講求邏輯思維，自己能夠應付。在眾多法律課題當中，他對仲裁、調解最有興趣，「在處理工程合約時，雙方若對內容產生爭拗，調解員的角色就好重要」。Kyle未有轉職律師的打算，繼續進修純粹為了興趣。

人生總有出路

由高級文憑讀到碩士，Kyle追求「沙紙」以外，更想拓闊眼界。「沙紙當然有價值，但唔係衡量人能力嘅唯一標準。有呢張沙紙，唔代表你係個好嘅工程師；冇沙紙亦可以做得好好」。他認為心態比一切重要，不一定要讀學位，總之不斷接觸新事物，保持競爭力。

回想11年來進修之路，Kyle指自己一直相信知識可改變命運，

當年考會考、A-level，覺得考試大過天，成績唔理想就覺得天要塌下來。事實上公開試只佔人生一小部分，回望入VTC，都覺得係好出路。問吓自己有咩想做，只要搵到自己興趣，就會做得好好。

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記者：胡嘉儀