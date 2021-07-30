【校長專欄】家長群組中的正向媽媽發放金句 嶺小校長：要正向態度欣賞孩子成長

▲ 嶺小校長欣賞正向家長的態度。

考試高峰期剛過，家長們是否鬆了一口氣呢？溫書、溫書再溫書的生活日常終於過去了！

其實是誰主宰初小學生的考試壓力？相信大部份初小學生仍是在「一嚿飯」的階段，返學最想是跟同學玩，成績是甚麼？又不可以吃。成績不好對將來前途有影響？他們眼中只怕父母的責罵吧，所以小朋友的壓力來源在哪裡呢？你話。

我一向相信怪獸家長一定只佔少數，因為要成為怪獸家長其實要付出大量心力及時間，毅力不夠的等閒之輩，是做不到怪獸，但當怪獸家長出現，對其他家長及小朋友就會帶來沉重壓力。

不過，我今次不想再談論怪獸家長如何怪獸，反而我想說說正向家長為家長群帶來的心靈雞湯。

有間小學家長分享，他們某個家長通訊群組中有一位非常正向的媽媽，不斷用金句發放正能量，家長聽了她的話後，都能放下緊張的心情。

當家長面對小朋友考試，又擔心仔女溫習情況，難免會在群組中互吐苦水「明天就考試了，子女還未完成溫習」之類，呢位「正向金句王」的家長便不斷拋出令人回心微笑的說話，感染其他家長放鬆心情。

例如以下是部份「正向金句王」的節錄﹕

- 常識科，識就常識，唔識就係唔識。



- 數學全部都評估過晒，又係明都明咗，唔明都繼續唔明。我好明白唔明數學係咩感受，所以逼唔嚟。



- 我記得當年會考，啲 Miss 阿Sir教落，最緊要夠瞓，溫唔晒都要去瞓。第二日先有精神作答，可能反而仲高分。



- 結論係，早啲瞓算。



- 下星期二說話都無得溫嘅，又可以 Skip。



- 聽講上星期開始老師幫佢哋上堂溫習，所以可以放鬆啲㗎啦。

結果將家長們的負能量即時轉化為﹕

- 一個星期快過，大家加油﹗



- 正確嚟講過咗星期五，得返中文就輕鬆好多﹗



- 都係早啲瞓，說聲 Good Luck！



- 淨係想快啲過埋呢兩個星期，我要去玩!

所以學校裡面小朋友有濃厚的讀書氛圍，其實家長也要有正向氛圍，呢間就係嶺南大學香港同學會小學，校長鄭安娜大讚欣賞家長能採用正向態度看待孩子的學習與成長！跟孩子相處，不需要處處聚焦在處理孩子的問題，相信這樣的家長，才可令孩子敢走出框框、迎難而上，更能面對挑戰。我也希望有機會親身認識這位「正向金句王」家長，向佢學習下輕鬆心情教仔女的心得。

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