【認罪候判】涉收外圍受查遭凍結戶口　退休警長另開帳戶收退休金候判

▲ 被告蘇永耀今於區域法院認罪候判。經濟日報資料圖片

七旬退休警長涉利用個人及親友的銀行帳戶，收受外圍賭注逾億元，前年承認洗黑錢等8罪被判監45個月。律政司於案件調查期間，向法庭申請限制令凍結退休警長資產及戶口，惟被告在限制令生效後另開新戶口，以收取退休金及長者生活津貼，戶口曾被提款逾44.2萬元。被告今（8日）於區域法院承認1項明知而在違反限制令的情況下處理任何可變現財產罪，還押至7月22日判刑。

被告蘇永耀（73歲）報稱退休人士。控罪指他於2018年7月27日至2020年7月2日間，明知而違反高等法院限制令編號HCCP220/18的情況下，處理名下創興銀行戶口內合共逾44.2萬元存款。

辯方求情指，被告戶口內的款項與犯罪得益無關，他提款為支付律師費，以及還款予代付律師費的家人等。

代表律師續指，被告並不知道不可以動用凍結戶口款項，因愚蠢而犯案，而被告已全數繳付逾158萬元。另外，被告被驗出有腫瘤，需要動手術。法官要求辯方提供相關報告證明，並將案件押後至7月22日判刑。

案情指，被告為退休警長，於2018年2月被控洗黑錢，以及用個人及親友戶口處理非法外圍賭注。律政司於4月申請限制令，禁止被告將其資產套現，當中包括4個匯豐銀行戶口內資產，後來獲批，並於7月獲高等法院批准延續該限制，並再涵蓋另一個工銀亞洲的銀行戶口，該戶口是被告用以收取退休金及長者生活津貼。

被告於2019年4月承認洗黑錢等罪，8月被判監45個月，期間控方向法庭申請資產凍結令，警方卻發現該收取退休金的銀行戶口只有約400元餘款，因而發覺有異。調查下警方發現，被告早在2018年7月已經將收款戶口從該戶口改成另一個新戶口，而新戶口更是被告於高等法院批出延續限制令的4天後開啟的。

2018年7月至2020年7月，新戶口有逾51.8萬的退休金及長者生活津貼存入，另有提款及轉帳共逾44.2萬元。即使被告處於監禁期間，戶口仍有現金被提走。2020年7月底，法庭頒出資產凍結令，並要求被告向政府繳付逾158萬元，因為從戶口被提走的44.2萬元仍下落不明。

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記者：林欣樂