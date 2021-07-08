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【疫後經濟】立法會通過把握國家「雙循環」議案　邱騰華︰香港會更全面融入內地發展

政治 17:23 2021/07/08

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商務及經濟發展局局長邱騰華稱，本港會更深、更廣及更全面地融入內地發展。（資料圖片）

立法會通過無約束力議案，促請政府積極把握國家「雙循環」新發展格局，振興疫後經濟。商務及經濟發展局局長邱騰華稱，國家去年在疫情下，仍保持經濟正增長，本港會更深、更廣及更全面地融入內地發展。

邱騰華在會上表示，內地的防疫抗疫工作適切有效，國家是去年全球極少數能保持正增長的經濟體，形容中國是「火車頭」，是經濟復甦動力的主要來源，認為在全球面對後疫情嚴峻經濟挑戰，以及保護主義復辟下，香港必須把握國家雙循環帶來的機遇。

他提到，希望本港疫情過後，會以旅遊帶動經濟復甦，其中與內地的一程多站與大灣區旅遊，是重要方向。他又指，必須繼續鞏固本港制度及國際金融中心等優勢，才能把握「雙循環」格局，除了內地，亦需積極開拓東盟市場。

他指出，內地與香港的發展正面對三個挑戰︰一，疫情挑戰，若要通關必須接種疫苗，港府會好好利用本港成熟及穩定應對疫情的優勢，做好防疫及重新建立經濟動力；二，個別國家保護主義及挑起貿易矛盾的挑戰，香港會繼續據理力爭，維持自身權益，亦會繼續參與國家、區域及全球多邊的貿易討論，恢復國際間貿易合作；三，如何在後疫情時期，重拾具包容性和可持續經濟發展等。

有關議案由建制派「班長」廖長江提出。他指，在疫情下，中國是少數有增長的經濟體，形容雙循環是於變局中開新局的出路，而大灣區是參與內循環的切入點。

旅遊界立法會議員姚思榮促請政府與內地和澳門，盡快建立一套能適應疫情後新常態的通關機制，恢復人員往來，強調只有通關，香港各行業才有望參與大灣區和全國內循環。

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記者︰尹櫻霖

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