【校長爸爸】童年住板間房捱窮立志投身教育　救恩校長關懷弱勢身教3孩同理心

▲ 救恩學校新任校長歐偉民，關懷弱勢身教子女同理心。

童年居於板間房、窮到無餸食飯，但父母的愛卻令他心靈富足地成長，其後投身教育界，更成為3孩之父，把愛延續下去。救恩學校（小學部）去年新上任的歐偉民校長，從父母身上學會如何做好父親和師長，教出具同理心、自律的孩子，大女於去年成為IB44分榜眼，赴英修讀心理學，盼將來為弱勢社群出一分力。

救恩學校（小學部）歐偉民校長，出生於基層貧困家庭，家裡有父母和細他6年的弟弟。爸爸任職海員，長年行船不在家，媽媽則兼職車衣，家庭收入低只能租住狹小的板間房，沒有磚或木板，僅以薄薄的膠墊鋪地，輕推桌椅就會破爛，經常要東縫西補。有時候沒錢買餸，只能以生油、熟油撈飯就一餐。

▲ 歐校長童年時雖然物質匱乏，卻有滿滿的母愛。（受訪者提供）

雖然物質匱乏，但在歐校長的述說中，卻充滿簡單又愉快回憶，例如媽媽會帶他到樓下大排檔吃他最愛的紅豆冰，爸爸回家的日子也會帶一家出外遊玩，

父母給我們很多自由、欣賞和信任，男仔幼時都頑皮，但媽媽甚少打鬧，反而鼓勵我，相信我可以改好。努力讀書不是為成績，只因這是父母會開心的事。

▲ 歐校長育有3名子女。（受訪者提供）

從市場營銷到投身教育

升中後，歐校長為了幫補家計，放學後替小學生補習、到琴行賣琴、做傳呼台的傳呼員等，賺到穩定的生活費，並儲錢交大學學費。當年歐校長喜歡創作和撰文，因而大學主修市場營銷（Marketing），畢業後做過酒店和電視台。不過，他最享受卻是每星期3晚在一所夜校教書，學生都是基層出身，早年因經濟問題輟學，之後才到夜校進修，

看到他們因為教育而有之後的改變，我覺得價值很大。過去自己的成長片段，令我跟學生有共鳴，有同理心代入他們的處境。

經過數年時間，歐校長發現自己對教學更有熱誠，先後修讀了教育相關的碩士及博士學位，並於1999年年底加入本港一所國際學校任教，一做就是16年，在2015年因信仰關係，毅然辭職，投身貧窮服侍。直至去年，他收到教會邀請，到救恩學校就任。

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給予孩子空間成長

歐偉民中學時在教會認識現時的太太，2000年結婚，先後誕下3名子女，大女現於英國就讀大一、二仔於本港國際學校讀9年級、細女則於直資學校讀6年級。父母對他的教導，深深影響他的育兒觀，給予孩子空間成長，按他們的專長去探索和發展。

即使工作忙碌，歐校長都會爭取時間與子女相處，更與每名孩子都有「9歲之約」，就是在9歲那年單獨與他出國旅遊。而平日他亦會相約孩子單獨外出，

約子女去街，背後是一份尊重，如果你愛一個人，你不會拿他來「攝時間」。

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帶子女做義工身教

3名子女各有性格，歐偉民校長表示，大女熱愛藝術，喜歡繪畫，校長室內也放了數幅女兒的畫作，當中更有以弟弟為主題的作品；二仔比較內向，喜歡彈琴抒發情緒，爸爸沒有要求他考級，他認為藝術是一種表達方式，毋須用考試來評價。

細女則是家中的開心果，甜美的笑容往往融化家人的心。對於孩子的學業，歐校長坦言，並不看重分數，反而會欣賞孩子的毅力的堅持，

小朋友的成績只是當刻功課的反映，與他們的生命價值無關。

▲ 校長室內有大女的畫作，包括下面的金魚畫和上面掛著的二仔俏像。（曾家文攝）

大女成IB榜眼赴英升學

3名孩子在歐校長薰陶下，經常做義工服務，種種經歷更啟發他們的生涯規劃。其中，大女會帶基層孩子去戲院看電影，又用自己的專長義教畫班，有一次大女讓小朋友畫出自己的願望，其中一名女孩畫了在公園與父母遊玩的情景，更看著畫作流淚，原來她從未試過與父母玩耍。

▲ 大女現於英國倫敦大學學院修讀心理學。（受訪者提供）

過往大女探訪基層家庭，亦發現不少家長的情緒需要，令她決心修讀心理學，將來用自己的專業幫助有需要的人。歐偉民形容，大女很有方向和目標，自律地讀書和完成校內評估，於去年的IB考獲44分，成為榜眼，赴英國倫敦大學學院（UCL）就讀。

成長是生命常態，按孩子的需要去鼓勵和關心，不需要人工去修剪。

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記者：林愛娜