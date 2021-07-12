持抗體測試證明可減檢疫期？

隨着第一劑疫苗接種人數突破250萬，相信不少市民都寄望生活能盡快回復正常，無論是出國公幹、旅行、讀書回港都不用等候漫長的檢疫期。而上月政府公佈假如抵港人士符合指定要求，包括接種疫苗後接受抗體測試，可把檢疫期縮短至7日。到底市民在考慮進行抗體測試前需注意哪些事項呢？

持認可抗體測試可縮短檢疫期

▲ 政府早前公布分階段實施「疫苗氣泡」概念，符合3項條件的抵港人士，包括已完成疫苗接種並持接種疫苗紀錄者，回港後在指定檢疫酒店強制檢疫的時間可縮短至7天。

政府於6月下旬公布將分階段實施「疫苗氣泡」概念，符合以下3項條件的抵港人士，其回港後在指定檢疫酒店強制檢疫的時間可縮短至7天，及其後7天自行監察。

1）已完成疫苗接種並持接種疫苗紀錄；

2）於抵港「檢測待行」的病毒核酸檢測結果為陰性；以及

3）持有3個月內獲認可的血清抗體測試陽性結果證明。

目前，香港有不同的血清抗體測試可供市民選擇，其中包括雅培SARS-CoV-2 IgG II Quantitative定量血清抗體測試，有關測試已獲大部分本地醫院及私營化驗所採用，結果最快可即日得知。

雅培血清抗體測試準確度高

根據美國疾病管制與預防中心（CDC）發出的指引，通常在接種第2劑疫苗後14至28天，身體便可產生應有的抗體水平，市民可以前往獲認可機構進行抗體測試，評估體內是否有足夠的免疫抗體。

▲ 市民可以透過獲認可機構進行抗體測試，評估體內是否有足夠的免疫抗體。

香港醫學雜誌於6月24日公布研究結果，由雅培生產的SARS-CoV-2 IgG II Quantitative定量血清抗體測試，可以檢測出接種復必泰疫苗後抗體量較科興高出11倍，相比其他的抗體檢測更能反映實際抗體數量。而雅培的定量抗體測試透過驗血便可得悉結果，過程使用被認可化驗所廣泛採用儀器進行，大部分在香港考獲有香港實驗所認可計劃（HOKLAS）認證的A以B類化驗所和醫院均採用雅培的抗體測試。（見附表）

持有效抗體測試可節省外遊成本

▲ 進行抗體測試除可讓合資格市民回港後縮短酒店檢疫期。

雖然香港的疫情回落，但仍有零星個案出現，加上全球疫情仍然嚴峻，市民無論有否離港需要，均應考慮接種疫苗，以保障自己或他人健康。而進行抗體測試除可讓合資格市民回港後縮短酒店檢疫期，也可讓醫生有效評估市民的身體狀況或接種加強劑的需要，在出遊前評估風險，保障自己日後一旦受到病毒感染，亦可減低病發後的嚴重性。

如想了解更多可進行抗體測試的本地醫療機構資訊，可詳見下表或相關網站：

*註：

A組別的化驗室（具香港實驗所認可計劃（HOKLAS）下「病毒學—血清」測試認可的私營醫務化驗所）可採用任何經驗證的血清檢測平台；

B組別的化驗室（獲政府的化驗所認可計劃承認的認可私營醫務化驗所，但尚未獲得「病毒學—血清」測試認證）只可使用指定的抗體檢測平台（現時包括醫院管理局正使用的抗體檢測平台）

詳情可瀏覽：https://bit.ly/3wmc69I

（特約）