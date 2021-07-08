【滋擾法官】法官陳廣池稱遭電話滋擾　律政司：絕不容忍卑劣行徑

▲ 律政司發聲明稱，政府絕不容忍滋擾法官的卑劣行徑。（資料圖片）

區域法院法官陳廣池今日處理1宗金鐘暴動案件時稱，其官方電話近期受到「低端滋擾」，有人不停傳真文件到他的電話，嚴厲譴責有關行為。律政司發聲明稱，港府絕不容忍滋擾法官的卑劣行徑。

聲明表示，《基本法》第85條列明「香港特別行政區法院獨立進行審判，不受任何干涉」，港府絕不容忍，法官因履行司法職能而受到滋擾；任何人企圖以卑劣手法影響法官審訊，港府必定會嚴肅跟進，將不法之徒繩之於法，以保障司法工作妥善執行和社會安寧。

對於滋擾法官的行為、人身攻擊及辱罵，甚至是向他們作出威嚇的行為，律政司稱會嚴重損害法院的權威及打擊公眾對司法制度的信心，認為違法者惡意破壞社會秩序，企圖干擾法庭程序令人不齒，不單止漠視法紀、踐踏法治，更會觸犯法律，必定要承擔法律後果。

律政司強調，滋擾行為有機會構成刑事罪行，任何人都不應以身試法，有關行為涉威脅他人使其人身遭受損害、無合理因由而不斷以打電話，旨在對他人造成煩擾或不便，也可能觸犯妨礙司法公正，若有確實風險對法庭程序構成干擾，削弱公眾對妥善執行司法工作的信心，更可能干犯藐視法庭，直言罪行性質嚴重，有機會最高被判處監禁七年。

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記者：陳宛彤