【新冠疫苗】私家醫生憂9月後診所不足以應付接種需求　建議港府保留私家醫院為市民打針

▲ 林永和憂9月後診所不足以應付接種需求，建議港府保留私家醫院為市民打針（資料圖片）

新冠疫苗接種計劃今年2月26日開展，港府早前稱，社區疫苗接種中心會於9月關閉，屆時市民只能到私家診所打科興；不過新冠疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星今（8日）改指，復星醫藥確認未稀釋的復必泰疫苗可於一般藥物雪櫃儲存一個月，專家小組與港府正研究，9月後或可安排市民到私家診所接種復必泰。有私家醫生向TOPick表示，擔心9月後只有私家診所為市民打針會超出負荷，建議港府應保留5至6間私家醫院繼續為市民接種復必泰疫苗。

目前於私家診所為市民接種科興疫苗的家庭醫生林永和認為，9月後市民仍可選擇接種復必泰屬好事，不過他提到9月至11月為注射流感針時期，而且目前接種新冠疫苗的市民中，逾8成人均選擇到社區中心打針，擔心9月後私家診所須同時提供新冠及流感疫苗會應接不暇，故他建議港府應保留5至6間私家醫院繼續為市民接種復必泰疫苗。

林永和又指，大部分私家診所空間較少，難以劃出地方稀釋復必泰疫苗，提出當局可先集中稀釋疫苗再送至各間診所，不過他同時提到，由於該款疫苗經稀釋後，須在數小時內為市民接種，他擔心有市民或因身體狀況臨時失約，導致有疫苗被浪費。

他最後提到，市民接種科興疫苗後須觀察30分鐘，而復必泰只須15分鐘，擔心市民對於不一致的觀察時間有疑慮，建議港府可規定不同診所只提供一款疫苗接種，同時可避免有診所為市民打錯針的情況出現。

政府專家指儲存復必泰條件獲放寬，本地私家診所或可接種，詳情請看：【下一頁】

同場加映，新技術減治療前列腺癌創傷，即睇：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：鄧凱文