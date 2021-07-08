【童黨欺凌】分手不遂召童黨圍毆13歲女童　7男女涉刑恐及襲擊被捕

▲ 警方昨日（7日）針對童黨欺凌事件，於屯門區內拘捕7名青少年。（黃傑偉攝）

警方屯門警區昨日（7日）針對童黨欺凌事件，於屯門區內拘捕7名青少年，被捕人年齡介乎13至18歲，涉嫌刑事恐嚇及普通襲擊被捕。

案情指，較早時一名13歲女學生於網上認識一名17歲男子，雙方其後發展成情侶關係，其後兩人因感情問題發生爭執而分手。於5月份有人藉詞他人相約女子到屯門一商場平台約會，期間男子出現逼令女事主復合，女子拒絕後遭多人不停謾罵，期間有人對女子拳打腳踢，女子其後成功逃脫，但害怕遭人報復沒有即時報警。

其後6月底有人將女受害人加至媒體群組，並再相約女子外出約會，女受害人不敢赴約，有人恐嚇女受害人會對其再度施襲，並會登門淋紅油，女子擔心再遇襲，跟家人商量後決定報警求助。

警方指，十分重視案件，案件交屯門警區重案組調查，經深入調查後，鎖定部分目標人物，於昨日（7日）拘捕7名涉案人士，包括3男4女，年齡介乎13至18歲，報稱學生及無業人士，現正扣留調查。警方指，行動仍然會繼續，不排除稍後會有更多人被捕。

屯門警區重案組第一隊主管高級督察蔡翹暉指，警方發現時下年青人守法意識薄弱，以為聯群結黨訴諸暴力可解決問題，警方會繼續聯同學校及社福界，協助年青人重回正軌。

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記者：黃傑偉