【空中畢業禮】排除困難舉辦空中畢業禮 暖心校長：向學生示範要為夢想而努力

▲ 不論起點在哪裡，只要有夢想，一樣可以飛。

早前我參加了一個前所未見的小學畢業禮，兩間學校在飛機上進行，畢業生用飛機廣播分享感受、在飛機上玩人浪，一起唱畢業歌曲、飛機師與學生合照，當中有不少學生是第一次踏足機場，也從未上過飛機，戰戰兢兢但又相當興奮。就咁聽，嘩，會不會太奢侈呀，一方面疫情影響，飛機票價大減，另外，為了給一班小朋友緊記一生一世的回憶，這樣就非常值得。

飛機上畢業禮名為「夢飛翔畢業禮」，學校有句說話是「不論起點在哪裡，只要有夢想，一樣可以飛」。畢業禮上有位嘉賓就分享一個小故事，講歷史可否改變呢？愛因斯坦小時候，4歲才學說話，上學時做一張簡單的手工，一張小木椅都做不到，經常被同學取笑，而後來愛因斯坦成為被譽為最聰明的人，而他小時候的笨拙就成為一時佳話。若果他遇到挫敗就氣餒，沒有之後的努力及學習，也沒有成為科學家，這段小時候的經歷，只會是埋在心底的創傷。歷史可說是無法改變，也可以說是可以改變。

我們所有人都會有犯錯，或做得不好的經歷，但若果只顧停留在自己的過去，而失去信心及夢想，就永遠無法向前踏出一步。這夢飛翔畢業禮帶出是，不論小朋友的家庭背景、成績、能力，只要堅持為自己的夢想而努力，每個人總會找到自己的一片天。

兩間學校就是佛教林炳炎紀念學校，佛教黃焯菴小學，校長老師為了給學生創造這段美好回憶，於疫情之下，需經歷的困難及阻撓有多大，完全可以想像出來，可說是排除萬難，更難受是外間誤解的壓力。

不過，這兩間學校校長李玉枝及許定國都說：「這次是親身向學生示範，只要有夢想，努力克服困難，就連起飛前一天傾盆大雨到黑色暴雨警告，結果都一樣可以飛。」學生由準備、上機、起飛至落機，共同經歷及珍惜每一刻，都是一段難能可貴的學習經歷。

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ



【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路：https://bit.ly/35z6COD

香港電台第一台《我們不是怪獸》，「梁永樂-怪獸爸爸and friends」，周日晚上10點新聞後播出

文章獲八爪魚爸爸授權轉載。