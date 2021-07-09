【生病迷思】孩子足不出戶仍發燒患腸胃炎　醫生解釋︰屋企不能100%無菌

▲ 兒科醫生解釋孩子足不出戶仍發燒患腸胃炎的原因。

有些家長對小朋友健康非常著緊，希望細菌病毒通通與孩子隔絕，即使孩子在家中也要時時刻刻清潔消毒，似要家中成為無菌狀態。可是，有家長不明白為何已常消毒清潔屋企，加上小朋友足不出戶、餐餐留在家食，依然會發燒或患腸胃炎，兒科專科醫生折解此迷思。

孩子足不出戶也會生病

台灣兒科專科醫生楊為傑於本周三（7日）在其facebook專頁「白袍旅人-兒科楊為傑醫師」分享，指出最近有些孩子足不出戶，家裡也沒有人有任何疾病，餐餐留在家食，但還是發燒、腸胃炎嘔吐拉肚子等，就此，有家長產生疑問為何孩子會生病？

楊為傑醫生解釋因由，「因為家裡不是無菌的、人體也不是無菌的」，指出環境中、人的身上還是會有病原，這些都可能會導致人體生病。雖然孩子足不出戶，但家中其他人外出，亦有可能把病原帶回家。

他舉例有個簡單實驗，把多塊白麵包，分別放在空氣中、抹牆壁、讓孩子摸一下，然後封裝起來靜置一星期，每塊麵包都會長出不少細菌、黴菌。可見環境中並非無菌，因此還是有一定的機率會生病。楊醫生叫家長們毋須過度擔憂孩子有不適。

有家長希望將家中變成100%無菌狀態，楊醫生表示的確有這樣的環境，骨髓移植室就會確保環境 100% 無菌，做骨髓移植的病人所喝的水、吃的每一樣東西、身上的衣物，都是「滅菌」過的，房間更是使用無塵室。不過，楊為傑強調「一般人實在是不需要這樣過日子」。

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人體需周圍的病原和平共存

楊醫生並不鼓勵一直消毒家裡，適當的清潔即可。第一，細菌繁殖的速度超快，不斷消毒其實沒大作用，很快就會長回來。第二，人體需要跟周圍的病原和平共存。數百萬年來的平衡，短期之內，人類是不可能把病原消滅乾淨的，而把這些病原消滅也不見得是好事。

在防疫期間，要加強環境清潔，但最重要不是一直消毒屋企，而是要避免把病原帶回家。家裡保持清潔，正常生活就好了。在入門口前做好消毒，盡可能不要把外界的病原帶回家即可。

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責任編輯：王明芳