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Dior Lucky Charms太古廣場期間限定店　首飾化成星星帶大家宇宙漫遊

休閒消費 10:25 2021/07/09

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期間限定店營造出宇宙及星空的氛圍。（品牌提供）

時裝品牌近期都愛辦期間限定店，嶄新的主題加上富心思的裝潢，成功製造了話題之餘亦能營造新鮮感吸引消費者，最新的就有Dior Lucky Charms Pop-up Store。藍色地毯加上兩個圓形大星體，令人有種走進宇宙的感覺，在星體內昏暗的環境下，所展示的珠寶就化成星空上的星星，豈不浪漫？

林愷玲獲Dior邀請出席參觀期間限定店。（品牌提供）

Dior在Dior Lucky Charms期間限定店展出多個珠寶系列，Dior先生一直篤信命運，所以經常隨身帶著他的幸運吊飾，還有他鍾愛玫瑰花，Dior先生所留下的種種，包括其個人的喜好、經歷、靈感繆思以及對時裝的見解等，全都成為了Dior高級珠寶創作總監Victoire de Castellane的靈感泉源。

在期間限定店內可找到經典的Rose des Vents系列，Dior先生在其故居Granville的花園中種植了他最鍾愛的玫瑰花，而玫瑰花一直在他的時裝系列中扮演著重要的角色，Victoire再加入Dior先生經常隨身帶著的幸運吊飾作為設計元素，便成了系列獨特的星形羅盤設計。

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而2019年面世、以金絲線草寫字迹及美鑽鑲嵌的Oui珠寶系列，新作有串成法文「Je t'aime」（解作我愛你）及「Toi Moi」（解作你和我）的款式，相信是最佳的示愛禮物。此外，值得留意品牌全新系列Mimirose系列，首飾飾以單鑲寶石加入邊緣的穀粒鑲嵌（grain setting），可愛雅致，其中的戒指及手鏈等都是相當親民的入門項目。

INFO:
Dior Lucky Charms期間限定店
地址︰金鐘太古廣場LG1層Garden Court
日期：即日至7月22日
營業時間：10am-8pm

記者︰梁靜詩

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