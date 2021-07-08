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【限聚令】保安局副局長區志光確認與鄧以海及區嘉宏出席同一飯局　被票控已交罰款

社會 22:32 2021/07/08

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有報道指，海關關長鄧以海及入境處處長區嘉宏，今年3月出席一場私人飯局違反限聚令被票控，2人今日(8日)發表聲明指，承認曾出席晚宴及違例而被罰款，並澄清晚宴沒有涉及刑事案件。

區嘉宏及鄧以海的聲明指，2人確認較早前於一間餐飲業務處所出席晚宴，因未能符合《預防及控制疾病條例》對人數上限的要求而被發定額罰款通知書，並已繳交，又指日後出席活動會加倍謹慎，務必確保符合規定。 

對於報道指該晚宴與一宗刑事案件有關，2人澄清該晚宴並沒有涉及上述刑事案件，由於該宗案件已進入司法程序，不會作出評論。

報道指，鄧以海及區嘉宏3月在灣仔一個私人會所，參與約10人飯局，違反當時的4人限聚令，2人被罸款5,000元。

警方早前指，3月3日接獲一名本地女子報案，指其於3月3日晚上在住所內被強姦，警方經調查後拘捕一名本地男子，並已落案起訴一項企圖強姦罪。由於案件已進入司法程序，警方不作評論。

調查期間，警方發現有人於3月2日晚上，在灣仔一間餐飲業務處所聚餐，違反限聚令，遂根據《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》(第599G章)，向9名人士發出定額罰款通知書；警方並按照《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》(第599F章) 檢控處所負責人。一般而言，警方不會公布涉嫌違反《預防及控制疾病規例》人士身分的資料。

至晚上，保安局副局長區志光亦發表聲明，確認曾出席同一晚宴被票控。並已繳交罰款，日後出席活動會加倍謹慎，務必確保符合規定。

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記者：蘇文軒

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