【限聚令】海關關長鄧以海及入境處處長區嘉宏　確認早前違例被票控已交罰款

▲ 入境處處長區嘉宏。

有報道指，海關關長鄧以海及入境處處長區嘉宏，今年3月出席一場私人飯局違反限聚令被票控，2人今日(8日)發表聲明指，承認曾出席晚宴及違例而被罰款，並澄清晚宴沒有涉及刑事案件。

區嘉宏及鄧以海的聲明指，2人確認較早前於一間餐飲業務處所出席晚宴，因未能符合《預防及控制疾病條例》對人數上限的要求而被發定額罰款通知書，並已繳交，又指日後出席活動會加倍謹慎，務必確保符合規定。



對於報道指該晚宴與一宗刑事案件有關，2人澄清該晚宴並沒有涉及上述刑事案件，由於該宗案件已進入司法程序，不會作出評論。

報道指，鄧以海及區嘉宏3月在灣仔一個私人會所，參與約10人飯局，違反當時的4人限聚令，2人被罸款5,000元。

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記者：蘇文軒