【打卡好去處】K11 MUSEA 明起展出逾20輛罕有經典名車　包括1961 Ferrari 250 GT SWB

▲ 1961 Ferrari 250 GT SWB。（K11 MUSEA提供圖片）

K11 MUSEA 以坐擁宏偉別墅的著名度假勝地科莫湖Lake Como為靈感，將風景如畫的海濱長廊，化身成意大利湖畔；另可到THE MUSEA CLASSIC 觀賞世界上享負盛名且從未亮相的古董車及超級跑車。有關展覽將於明日（9日）起至9月12日期間對外開放，市民可以到場打卡拍照留念！

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VILLA MUSEA 向世界上其中最著名、自 1929 年起假科莫湖 Lake Como 舉辦的老爺車展致敬，與香港老爺車會 (The Classic Car Club of Hong Kong) 合作，將分兩個階段展示超過20輛舉世矚目的極罕收藏級名車，當中更有不少是從未亮相的老爺車及超級跑車。

有關的展示會先在K11 MUSEA 地下展開，參觀者可首先欣賞被譽為當今世上最偉大的跑車之一、全球限量製造165輛的1961 Ferrari 250 GT SWB；另有被稱為有史以來最獨特及最昂貴的兩輛法拉利，包括在香港首次展出、全港只有一部的 2020 Ferrari Monza SP2，及全球產量合共少於500 輛的 2020 法拉利 Monza SP1。

在地庫2樓的空間，可以一睹的經典名車包括於1934年出產、歷史最悠久同時修復工藝最完美的1934 Rolls Royce Phantom II、由澳門格蘭披治賽傳奇車手葉德利 (Teddy Yip) 擁有的戰車 1970 Porsche 911S、被譽為世上最美座駕的 1971 Ferrari 246 GT Dino，與及當年推出時為世上最昂貴的車款 - 1974 Mercedes 600等。

另外，VILLA MUSEA將設全港首家 Campari 期間限定酒吧，向米蘭最具代表性酒吧致敬，讓市民可以體驗到意式餐前酒文化一起享受優雅的休閒時刻，其中復古的餐牌、玻璃餐具、餐車，以至經典Campari酒桶，統統都是由意大利運送到港。

此外，7至8月期間，K11 Art House 將重溫歌劇大師 Rossini《 La Cenerentola》、Puccini《La Boheme》及《Tosca》的精彩演出，另香港意大利文化協會將呈獻於Sunken Plaza舉行的意大利戶外電影精選，包括短片及爵士樂表演。

K11 KULTURE ACADEMY 亦為各大小家庭準備了多項創意親子活動，包括意式船夫帽編織工作坊，學習以傳統技藝創作帽子；或是參加以達文西 (Leonardo da Vinci) 為靈感的杯子繪畫工作坊，學習繪畫技巧；亦可與小仙子們一起學習演技等，詳情【按此】。

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責任編輯：郭詩詩