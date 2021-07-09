【校長專欄】引入運算思維能力教學生編程 校長：冀學生不要怕失敗但要去解難

▲ 保良局王賜豪(田心谷)小學引入運算思維獲得嘉許。

教育潮流興講編程，暑假應該是大熱貨品，不過成個疫情日子，都係對住部電腦，課餘學編程又要對住部電腦嗎？有位校長朋友就話，編程是一個思考過程，重點是釀成Try and Error、就是「嘗試錯誤」的習慣。小朋友探索今天瞬息萬變的世界，勇於嘗試、不怕挫折的思維及態度，才是學習編程的最大得著。



這間學校參與香港賽馬會慈善信託基金的「賽馬會運算思維教育」計劃(CoolThink@JC)，由本地教育家及世界頂尖學者，為教師提供優質的運算思維教材、學習平台、以及專業培訓，這校剛獲嘉許的10間資源學校之一。



其實不用講得太深奧，所謂運算思維又有人叫計算思維，注重思考、解難方面，協助學生應對到未來生活各方面領域，而編程只是一個工具。這間學校就將這種運算思維的概念滲透到各科之中，例如語文科便需要學生基於時間性、前因後果去組織文章內容或是重組句子，運用的便是運算思維中的序列概念；常識科中的科學探究和STEM課程，亦需要運用到測試及除錯的運算思維實踐技巧，一步一步找出答案和解決問題。



在運算思維課程中，老師會讓學生先從日常生活或親身體驗出發，了解程式的運作和其實際需要。然後讓學生親自提出當中的問題和如何利用編程的相關技能來實踐解決問題，甚至在討論之間得出最佳方案。學生亦會在實作中不斷經歷測試與除錯，讓他們思考當中的錯誤，並且嘗試作出微調，在老師引導下循序漸進完成整個思考和製作過程。



在整個學習的過程，態度的培養比知識及技能的提升更重要，學生在Try and Error中, 透過「除錯」改良自己的作品，這種自我完善的態度，比起跟從既定的步驟，制作一件優良的作品來得更有意義，其意義在於學生願意也樂於自我探索，自主學習，還建立一份對自己負責的責任感。



而研究顯示，曾參與這計劃的學生，較同級學生的解難能力高達兩倍。換言之，學習運算能力對各科都有相當大的幫助。經常都會講，今天學習硬知識的意義較以前小得多，因為電腦的容量、速度都比人腦有效，學習運算思維，比學習運算本身重要得多。



這間就是保良局王賜豪(田心谷)小學，校長畢錦龍。編程是線上，而結合線下的現實生活學習，對學生而言就更重要。他說﹕

我們鼓勵同學多走出校園，觀察身邊事物，就會找到很多新意念，把編程知識學以致用、改善生活。同學從思考過程中讓成"Try and Error" 的習慣性，不要怕失敗但要分拆如何調整去解難，這種是一種素養、一種態度。

「現今家長貼身的照顧及保護，往往會令到孩子失去自我解難的能力甚或經不起挫折。」他就希望，當學生，在學校習慣了用思考去解難，回家感染家人父母，再擴展到關懷社區，令世界變得更美好。



畢校長這番說話，令人不禁反思，除了編程之外，學校的教育真正意義是什麼，說到底都是希望世界變得更好，而所謂更好，不論是自己及家人的生活，而更是推而廣之，至社區及全世界。

嘩，有無咁偉大，下下就講全世界？試想想，我們過去經歷超過一年的疫情，都是全球所有人靠運算思維去解難，有科學家研究疫苗、有小市民日常怎樣保持衛生，只是崗位不同而已，若大家都盡一點解難的綿力，疫情肯定會更快過去。

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文章獲八爪魚爸爸授權轉載。