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【命懸一線】短腸症悅悅肝腎衰竭全身出血　父母心痛淚流：未必捱到今晚

兒童健康 18:58 2021/07/08

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悅悅未必捱到今晚，但父母希望集氣可以有奇蹟出現。

1歲女嬰可悅（悅悅）與雙胞胎妹妹可納於31周早產出生，悅悅不幸在1個多月大時經歷壞死性腸炎，先後捱過4次手術，患有短腸症的她小腸由12厘米駁至30厘米，不過出現肝衰竭問題。悅悅父母Chris和Yuka在社交媒體透露，悅悅情況緊急變差，突然全身有出血的地方，醫生更告知，未必捱到今晚。

悅悅靠意志力撐住。「CoKa.Kona Baby」fb圖片）

醫生告知未必捱到今晚

Chris和Yuka在facebook專頁「CoKa.Kona Baby」發帖，今日悅悅的情況急轉直下，

突然間全身都有出血地方。醫生話未必捱到今晚，叫我哋長期留意住電話。

他們表示，看著悅悅大家都忍不住不停流淚，但他們仍心存盼望，「希望集氣能有奇蹟」。

悅悅爸媽Chris和Yuka、雙胞胎妹妹都盼望奇蹟出現，希望大家為悅悅集氣。（文子健攝）

父母不放棄

Chris和Yuka昨日（7日）已透露，悅悅「洗血」（血液透析）已5周，情況沒惡化也沒好轉，醫生吿知復原機會很微。醫生認為評估肝功能的阿摩尼亞指數尚且合格，可以開始停止洗血，以免持續洗血增加感染風險，亦希望悅悅能夠舒舒服服睡在床上，不要太多束縛。兩夫婦亦表示，

只要一息尚存，我哋都唔會放棄。

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早前Chris和Yuka接受TOPick專訪時表示，盼望奇蹟出現，期待悅悅平安回家，一家四口開心生活的畫面。Chris在單親家庭長大，而Yuka來自一個破碎家庭，中學時已自立在外生活，成長經歷令她變得堅強。悅悅跨過多個難關，Yuka對這個女兒既心痛又佩服︰

好多人說我堅強，但悅悅比我更堅強，她經歷了那麼多，令我覺得無論遇到任何事情都要樂觀面對，不用害怕，這是生命影響生命。

希望大家為悅悅集氣，能有奇蹟。（受訪者提供相片）

悅悅父母專訪，詳看【下一頁

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責任編輯：王明芳 

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