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【急需換肝】1歲栢熙清醒惟未過危險期　再多1人願捐肝惜配對失敗

社會 18:58 2021/07/08

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1歲男童栢熙患急性肝衰竭急需換肝續命。（受訪者提供）

1歲男童栢熙急性肝衰竭命懸一綫，現仍留醫瑪麗醫院兒童深切治療部，急需換肝續命。其母親區太今日（8日）下午向TOPick表示栢熙已經清醒，惟仍未過危險期；另再多一名市民願意捐肝予栢熙，惟因身體問題，配對再次失敗，感到失望。

    點擊圖片放大
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栢熙上周五因發燒、嘔吐入院，證實患上急性肝衰竭。早前有約6人願捐肝予栢熙，惟均是失敗，今日再有一人因為身體問題而配對失敗，區太對此感到非常失望。

區太引述醫生指栢熙的情況「似過山車」，故仍為此感到十分擔心。不過，她說早前昏迷的栢熙已經清醒，惟仍未過危險期，又形容兒子是一個堅強的BB，希望栢熙可以靠自己好起來。

比搵到合適配對更加值得鼓舞同埋開心
希望佢可以自己好起來 唔需要善心人幫佢捱一刀
奇蹟再次降臨❤️熙熙係一個堅強嘅BB

捐肝志願者要求年齡介乎18至60歲；男女不限；血型屬A或O型；BMI少於30；沒有酗酒、濫藥習慣；身體狀況良好；手術前後有親人照顧更佳。有意捐肝可聯絡區太（電話：9703 3318）或可直接到瑪麗醫院進行配對。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：郭詩詩

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