【港區國安法】涉初選案47名被告再上庭　押後至9月23日再提訊

▲ 被告劉偉聰續准保釋候訊。林欣樂攝

47名參與民主派初選人士涉違國安法被控串謀顛覆國家政權罪，案件今（8日）於西九龍裁判法院再訊，以進行轉介高等法院的提訊日程序。總裁判官蘇惠德押後至9月23日，在西九龍裁判法院再作提訊日。

▲ 被告呂智恆續准保釋。林欣樂攝

涉案47名被告中，只有楊雪盈、林景楠、呂智恆、劉偉聰、黃碧雲、鄭達鴻、柯耀林、彭卓棋、何啟明、施德來、李予信及鄒家成共12人，續准保釋候訊。

▲ 被告李予信續准保釋。林欣樂攝

其餘35名被告續還押，包括戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、吳政亨、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、黃子悅、尹兆堅、吳敏兒、譚凱邦、何桂藍、劉頴匡、楊岳橋、陳志全、林卓廷、范國威、梁國雄、岑敖暉、王百羽、余慧明、譚文豪、郭家麒、伍健偉及張可森。

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記者：林欣樂