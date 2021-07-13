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【紓緩濕疹】小兒濕疹發作　中醫教DIY濕疹外敷止痕水【附做法】

兒童健康 12:52 2021/07/13

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註冊中醫師馬琦傑教自製濕疹止痕水，適合成人及小孩。

濕疹發作，令人痕癢難當。註冊中醫師馬琦傑近日在其facebook專頁介紹一款外敷濕疹止痕水，教大家用中藥自製，有效紓緩痕癢，適合成人及小孩。若再加上中藥治療及食療調理體質，有助改善濕疹皮膚。

材料（3至6歲小童份量）

  • 金銀花 30克
  • 地膚子 15克
  • 白癬皮 20克
  • 土茯苓 8克
  • 黃芩 15克
  • 紫蘇 5克

 

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步驟

  • 1. 在煲內注入2公升清水
  • 2. 除了紫蘇外，把所有材料放入煲內
  • 3. 煲大約30分鐘，在最後3分鐘加入紫蘇即成

外敷方法

  • 待涼後，浸敷患處15分鐘，每日敷1至2次
  • 註：蠶豆症人士不宜使用

文章及影片內容獲「中醫爸B - 馬琦傑醫師」授權轉載

同場加映：有助紓緩濕疹的食物

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同場加映：【湊得輕鬆啲】皮膚突爆發風癩痕癢無比 中醫：夏天進食熱氣食物易誘發蕁麻疹

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責任編輯：黃泳欣

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